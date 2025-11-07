Javier Milei bailó "YMCA" en un foro conservador de Estados Unidos

En el inicio de su nueva gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei acaparó nuevamente la atención internacional con una escena que rápidamente se volvió viral. Durante un foro conservador realizado en Florida, el mandatario argentino subió al escenario bailando el clásico tema “YMCA” de los Village People.

El presidente imitó el estilo de Donald Trump, a quien tomó como referente tanto en la estética del acto como en el tono de su presentación. Milei incluso bailó ante la prensa antes de iniciar su discurso.

Tras su particular ingreso, Milei agradeció al expresidente estadounidense por su “apoyo invaluable” frente a lo que describió como “embates desestabilizadores” contra su gestión. El mandatario libertario destacó la relación con los sectores conservadores de Estados Unidos y subrayó la importancia de “mantener una alianza estratégica con quienes defienden la libertad, el orden y los valores de Occidente”.

En su discurso, Milei aseguró que su gobierno “se dedicó durante los últimos dos años a evitar que la Argentina cayera por el precipicio” y convocó a “afianzar el camino emprendido”, refiriéndose a su plan económico y a las reformas estructurales impulsadas. Además, insistió en que la Argentina “está volviendo a ser un país viable” y que su política económica busca “terminar con décadas de decadencia”.

El presidente también defendió su alineamiento internacional con Estados Unidos y respondió a la oposición. “Los socialistas en nuestro país nos acusan de entregar la soberanía. Ellos entienden por soberanía el destruir la moneda nacional y multiplicar la pobreza y la miseria”, afirmó, un comentario que fue recibido con aplausos del público presente. La gira de Milei continuará en Nueva York, donde mantendrá reuniones con inversores y referentes del ámbito financiero.