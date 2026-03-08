El presidente argentino Javier Milei dejó la ciudad de Miami y se trasladó a Nueva York para continuar con su agenda internacional, que tiene como objetivo central promover inversiones privadas en la Argentina.

El mandatario llegó a Manhattan acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno. La delegación se hospeda en un hotel ubicado sobre la Quinta Avenida mientras desarrolla una agenda que incluye actividades institucionales, encuentros con empresarios y participaciones en eventos internacionales.

Durante su paso previo por Miami, el jefe de Estado participó de la sesión inaugural del plan geopolítico Escudo de las Américas, donde coincidió con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. En ese marco también mantuvo una reunión bilateral con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Ya en Nueva York, la agenda del presidente incluye una visita a la tumba de Menajem Mendel Schneerson, líder espiritual del movimiento judío Jabad Lubavitch. El sitio es un punto de referencia dentro de la tradición judía y suele ser visitado por Milei en cada viaje a esa ciudad.

El lunes, el mandatario tiene previsto disertar en la Universidad Yeshiva, una institución académica fundada en 1896 dedicada a la investigación y formación dentro de la tradición judía. Más tarde participará de la Gala Anual J100 organizada por la Fundación Algemeiner, donde recibirá el premio “Guerrero por la verdad”.

El martes 10 de marzo, Milei será uno de los principales oradores de Argentina Week 2026, un encuentro organizado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, que reúne a empresarios, banqueros e inversores internacionales interesados en el mercado argentino.

En ese marco, el presidente también tiene previsto mantener una reunión con Jamie Dimon, uno de los principales referentes del sistema financiero global y titular del banco JPMorgan Chase.

Tras finalizar su agenda en Nueva York, el mandatario viajará a Santiago de Chile para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast. Allí coincidirá con el actual presidente chileno, Gabriel Boric, antes de regresar a Argentina para retomar su agenda oficial.