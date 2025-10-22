A un año del escándalo mediático, el polémico video que tuvo como protagonistas al expresidente Alberto Fernández y a Tamara Pettinato volvió al centro de la escena tras las recientes declaraciones de Fabiola Yáñez. La ex primera dama regresó al país y, al romper el silencio, calificó la situación de aquel video como "humillante". Yáñez contó que había encontrado el material en un teléfono que utilizaba para ponerle música a su hijo Francisco.

En este contexto, la conductora de Decime algo lindo, su nuevo ciclo en El Nueve, fue consultada por Alejandro Guatti para el programa Intrusos. Pettinato evitó confrontar directamente con Yáñez, respondiendo con calma: "No vi nada" y "No tengo nada para decir de ella".

Sin embargo, al referirse al origen de la difusión del material, Pettinato fue "contundente". La conductora afirmó que el video no se filtró como resultado de una causa judicial, a diferencia de otras imágenes. Su sospecha se basa en quién lo poseía originalmente:

"El video no salió de la causa como otros videos. Ese video lo tenía una sola persona, con lo cual me cuesta creer que se filtró", declaró Pettinato.

La conductora sugirió fuertemente que la difusión fue intencional, asegurando que el video fue "filtrado a propósito y de ese lado, de manera malintencionada". Pettinato no dudó en calificar el suceso como una "operación". Aunque matizó que la operación no estaba dirigida específicamente contra ella, reconoció que era la única figura pública que aparecía visiblemente en el material.

Pettinato también compartió cómo ha resignificado el episodio en su vida profesional. Mencionó que el nombre de su nuevo programa, Decime algo lindo, fue elegido a raíz de ese video con la intención de "quitarle dramatismo después de un año".

Finalmente, al ser consultada sobre si entrevistaría a los protagonistas del escándalo, Pettinato respondió con humor. Aclaró que no ha gestionado una nota con Alberto Fernández, aunque "se la haría a todo el mundo" a pesar de lo "polémico" que resultaría, aunque hoy "no está en los planes". Cuando le preguntaron por Fabiola, lanzó una broma antes de retirarse: "Voy a pensar si entrevistaría a Fabiola y te la contesto mañana".