Wanda Nara está atravesando uno de los momentos más plenos de su carrera, a días de debutar con una nueva temporada de MasterChef y mientras continúa con las grabaciones de Love is Blind. Sin embargo, detrás de esta imagen de éxito, hay una historia que la obligó a frenar: el diagnóstico de leucemia.

En una charla íntima con Dante Gebel en La Divina Noche de Dante, Wanda recordó cómo fue enterarse de su enfermedad. Contó que el desconcierto inicial fue lo más difícil, ya que "nadie me lo terminaba de confirmar, nadie me lo quería decir", hasta que no se realizaron los estudios y la punción de médula, que tarda. Este tiempo de incertidumbre fue el más duro.

Wanda se emocionó al recordar aquellos días. Confesó que su principal preocupación eran sus hijos: “Pedía mucho por los chicos. Cuando sos mamá es lo único que te importa…”.

La conversación con su especialista fue el momento en que "todo cobró sentido". El médico le dio una explicación crucial sobre el origen de la enfermedad, aunque sin poder ponerlo por escrito o en un expediente.

Wanda reveló la frase que la conmocionó: “Mirá, yo no te lo puedo poner por escrito, no te lo puedo poner en un expediente, pero esto te lo desata el estrés, la angustia”.

Ella interpretó estas palabras como un mensaje divino, sintiendo que Dios le dijo: “Hasta acá”. Además, la mediática apuntó indirectamente a Mauro Icardi y a los conflictos que venía teniendo en su matrimonio. Wanda se defendió de las acusaciones de supuesto consumo, explicando que "Es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad", y enfatizando: “Yo soy super sana. Jamás consumí drogas ni pastillas. Vos decís: ‘¿Por qué a mí? Si soy sana, si me alimento bien, soy insoportable’”.

La frase de su médico se convirtió en el punto de inflexión. Según Wanda, el diagnóstico le hizo entender que hay algo más importante que el éxito, la calma y la salud.

Reflexionó que el golpe de salud le recordó las "prioridades exactas de la vida", obligándola a mirarse de frente y comprender que el éxito no es posible si el cuerpo y el alma no están en calma.

El diagnóstico también trajo consecuencias positivas en sus relaciones familiares: el golpe la acercó a su familia y la volvió a unir con Maxi López.