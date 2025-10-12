Declaran "imposible" reimprimir las boletas con la imagen de Espert a días de los comicios

El fiscal federal Ramiro González avaló el rechazo de la Junta Electoral Nacional a reimprimir las boletas electorales en la provincia de Buenos Aires, solicitado por La Libertad Avanza para modificar la inclusión de José Luis Espert. En su dictamen, González destacó la inviabilidad técnica y temporal de reproducir cerca de catorce millones de boletas antes del 26 de octubre, fecha establecida para los comicios. La resolución final sobre el caso corresponde a la Cámara Nacional Electoral.

El análisis del fiscal se fundamentó en informes del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral, que detallan las etapas técnicas ya cumplidas: verificación de calidad, numeración, encuadernado, cortes y preparación para la distribución. González señaló que retrotraer el cronograma electoral para evitar una posible confusión en una agrupación política conllevaría un riesgo superior para la realización misma del acto eleccionario. Subrayó que el 11 de octubre era la fecha límite para enviar los archivos a imprenta y que la confirmación tardía de la lista oficial de La Libertad Avanza impidió realizar las pruebas legales del modelo.

En su resolución, el fiscal recordó antecedentes donde la Cámara Nacional Electoral admitió el uso de boletas ya impresas ante imposibilidades materiales, como ocurrió en Santiago del Estero, donde la urgencia operativa llevó a validar instrumentos de votación preexistentes. González afirmó que, en el escenario actual, ordenar una nueva impresión resultaría inoficioso e ineficaz, además de comprometer la emisión del voto ciudadano en la fecha prevista.

Previamente, la Cámara Nacional Electoral, presidida por Daniel Bejas, había devuelto la apelación de La Libertad Avanza a la Junta Electoral bonaerense por no haber consultado a las demás fuerzas políticas, garantizando así el principio de bilateralidad y el derecho de defensa. La Junta Electoral había rechazado el pedido inicial por considerarlo jurídicamente improcedente y por los plazos irrevocables del Código Electoral Nacional, advirtiendo que la reimpresión implicaría un gasto superior a los 12.100 millones de pesos no presupuestados.