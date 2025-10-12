La vida le dio una segunda oportunidad a Thiago Medina, y él la aprovechó rodeado de amor. Tras 28 días internado en terapia intensiva por un grave accidente en moto que casi le cuesta la vida, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) volvió a caminar al aire libre.

El joven disfrutó de su primer paseo familiar público desde su alta médica. Estuvo de la mano de sus hijas gemelas, Aimé y Laia, y acompañado por Daniela Celis (madre de las niñas) y por su amiga y excompañera del reality, Julieta Poggio.

El emotivo reencuentro fue retratado por Poggio, quien compartió tiernas imágenes del domingo en sus redes sociales que conmovieron a los seguidores de la pareja. En una historia, la artista filmó el momento en que Thiago caminaba de la mano de sus hijas, mientras sonaba la canción “Sunday Morning” de Maroon 5. Poggio también compartió una foto de ella abrazando a las pequeñas con la frase: “Domingo en familia”.

Atrás quedaron los días de angustia, los partes médicos y las cadenas de oración. El accidente, que cambió su vida, ocurrió el 12 de septiembre. Thiago había sido internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La recuperación de Thiago, de 22 años, es elegida por su familia como "milagrosa", ya que dio señales de mejoría con pasos lentos pero firmes.

Durante el tiempo de internación, Daniela Celis se convirtió en un "pilar esencial" para la familia Medina. Aunque en ese momento Thiago y Daniela ya estaban separados, los unía el amor por sus hijas.

Cuando Daniela recibió la noticia del siniestro, se trasladó inmediatamente al hospital. Sus redes sociales se transformaron en un canal de información y fe. Ella pidió abiertamente: “Solo les pido cadenas de oración, mucha luz y mucho amor. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”.

La fe y la unidad familiar fueron claves. Los rumores de tensiones con los allegados de Thiago quedaron atrás, ya que todos se unieron para acompañarlo. Daniela incluso participó en la Peregrinación a Luján, pidiendo por la recuperación del padre de sus hijas.

Finalmente, Thiago salió de terapia intensiva tras tres semanas en grave estado. Posteriormente, comenzó a hablar, a comer solo y a tener videollamadas diarias con sus hijas.

El reencuentro físico y el "abrazo que se deben los tres" llegó el 10 de octubre, apenas dos días antes del paseo. Las imágenes de las gemelas corriendo hacia su padre al salir del hospital recorrieron las redes sociales. Este paseo del domingo, ya instalado en su casa, se ha convertido en un símbolo de renacimiento.