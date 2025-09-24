Después de tres años del asesinato de Federico Martín Aramburú, exjugador de Los Pumas, el presunto autor material del crimen, Loïk Le Priol (31), será juzgado en un tribunal de París. El ataque ocurrió el 19 de marzo de 2022 a la salida de un bar en la capital francesa.

Además, el activista de ultraderecha Romain Bouvier (33) enfrentará juicio por tentativa de asesinato, al igual que la pareja de Le Priol por complicidad en el mismo delito. Se prevé que el proceso judicial se desarrolle en 2026 y que los acusados puedan recibir penas de al menos 20 años de prisión.

Su carrera como rugbier

Federico Aramburú nació en La Plata el 20 de enero de 1980 y se formó en el Club Atlético San Isidro. Debutó en Los Pumas en 2004 y jugó 22 partidos, incluyendo dos en el Mundial 2007. Durante su carrera, pasó por clubes como Biarritz, Perpignan, Dax y Glasgow Warriors, antes de regresar al CASI en 2012. Tras su retiro, se dedicó a su agencia de viajes especializada en rugby.

El inicio de la tragedia

El hecho ocurrió cuando Aramburú cenaba junto a su amigo y exjugador neozelandés Shaun Hegarty en el restaurante Mabuillon, ubicado en el bulevar Saint-Germain. Allí se encontraron con Le Priol, su pareja y Bouvier. Los militantes de extrema derecha comenzaron a increpar a otra persona con insultos raciales y xenófobos, lo que llevó a Aramburú y Hegarty a intervenir.

La situación escaló dentro del restaurante y luego afuera, donde Aramburú fue alcanzado por disparos efectuados desde una camioneta en la que viajaban Le Priol y Bouvier. Aramburú recibió tres impactos en la espalda y falleció. Le Priol fue detenido en Hungría, mientras que Bouvier fue aprehendido en Sarthe.



