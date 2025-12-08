Más de 3.000 fieles caminaron este lunes junto a la Virgen Inmaculada Concepción en la tradicional procesión que cada 8 de diciembre se realiza en Concepción, Capital. Desde antes del inicio, previsto para las 5 de la madrugada, cientos de personas ya colmaban la calle pese a las primeras gotas de lluvia que comenzaron a caer. La fe, como cada año, superó cualquier amenaza climática.

Publicidad

Hubo distintos momentos en la celebración de María. (Foto gentileza)

La llegada de la imagen desató una fuerte emoción entre los presentes, que se agolparon alrededor de la camioneta para saludarla. Minutos después, un bullicio llamó la atención de todos: eran los jóvenes que venían de participar en la vigilia en el Santuario y que se sumaron con cánticos, risas y entusiasmo a la peregrinación.

La procesión avanzó lentamente, no solo por la gran cantidad de participantes, sino también por la presencia de numerosos adultos mayores y mamás con bebés en changuitos, que decidieron acompañar la caminata a pesar de los amagues de lluvia. En varios tramos del recorrido volvieron a sentirse algunas gotas, pero nuevamente fueron pasajeras.

Publicidad

Entre los gestos de devoción se destacaron los pañuelos celestes y blancos que una promesante confeccionó y mandó bendecir para repartir entre los fieles. A estas demostraciones se sumaron aplausos, cantos y los tradicionales “¡Viva la Virgen María!” que marcaron el inicio y desarrollo de la procesión.

A medida que la columna avanzaba desde el frente del Colegio Santa Rosa, nuevos fieles se fueron incorporando en distintos puntos del trayecto. Muchos llevaron banquitos para poder participar cómodamente de la misa que tendría lugar al final de la caminata, en el Santuario de la Inmaculada Concepción, donde culminó una de las demostraciones de fe más multitudinarias del año.