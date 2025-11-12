En una final épica y bajo condiciones climáticas extremas, Atlético Ottawa se consagró campeón de la Canadian Premier League al vencer 2-1 al Cavalry FC, logrando así el primer título en su historia. El encuentro, disputado en medio de una intensa tormenta de nieve que azotó el norte del continente, dejó una postal inolvidable para los hinchas y el fútbol canadiense.

El conjunto capitalino comenzó en desventaja a los 33 minutos, cuando Fraser Aird convirtió de penal para el equipo de Calgary. Sin embargo, apenas seis minutos después llegó el momento más espectacular de la noche: David Rodríguez conectó una chilena perfecta que se clavó en el ángulo y desató la euforia de los fanáticos.

"Fue un gol que soñé desde chico, no pensé que saldría justo en una final y con la nieve cayendo así", dijo Rodríguez tras el partido, aún con la emoción a flor de piel.

El clima adverso marcó toda la jornada. En un gesto que se volvió viral, el arquero Nathan Ingham interrumpió el partido para limpiar el campo con una pala, intentando remover parte de la nieve acumulada sobre el césped. Cubierto con un gorro de lana y rodeado de asistentes, se sumó a la tarea de despejar el área chica para poder continuar el juego.

"Nunca jugué algo así, era como estar en medio de una tormenta y aun así teníamos que seguir. Pero sabíamos que este era nuestro momento", relató el arquero del conjunto campeón.

Ya en tiempo extra, nuevamente Rodríguez apareció para marcar el segundo gol que selló la victoria definitiva y el título. Con este triunfo, Atlético Ottawa levanta por primera vez la Copa North Star, consolidándose como una de las instituciones más prometedoras del fútbol canadiense.

Además, el equipo aseguró su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, su primera participación internacional, marcando un nuevo capítulo en la historia del club fundado en 2019 y vinculado al Atlético de Madrid.

"Este equipo nació con el sueño de poner a Ottawa en el mapa del fútbol internacional, y hoy lo conseguimos", destacó el entrenador tras la consagración.

Una final inolvidable, un gol de antología y una nevada que quedará grabada como el escenario perfecto para el primer gran título del Atlético Ottawa.