El Teatro del Bicentenario se convirtió en escenario de un encuentro artístico pensado especialmente para niños y adolescentes. La propuesta fue fruto del trabajo conjunto entre la Fundación Banco San Juan (FBSJ) y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en el marco del programa Con la música a otra parte, que busca acercar la música a los más pequeños.

La función incluyó la participación de la Orquesta Escuela, bailarines del Programa de Formación en Danza, actores, cantantes y la intervención especial de niños en escena. Juntos interpretaron fragmentos de La Sinfonía de los Juguetes y una versión entrañable de Manuelita la tortuga, que emocionó a alumnos, docentes y familias. La pequeña actriz Aniña fue la encargada de dar vida a la protagonista en uno de los momentos más recordados.

Los chicos fueron guiados en la historia por Puck, un personaje inspirado en Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que los invitó a recorrer mundos mágicos y descubrir la fuerza de la imaginación. En el repertorio se escucharon obras de compositores como Camille Saint-Saëns, Antonio Vivaldi y María Elena Walsh, con arreglos adaptados para la niñez.

Para muchos de los alumnos fue la primera vez que ingresaron al Teatro del Bicentenario, maravillándose con la magnitud de su sala y el despliegue escénico. “Nunca había entrado a un teatro tan grande y con tantas luces. Cuando apareció Puck me sentí como si estuviera soñando. Lo que más me gustó fue Manuelita, porque sonaba distinto, más mágico. ¡Fue la función más linda que vi!”, contó Catalina, de 10 años, alumna de la Escuela Juan Pascual Pringles de Angaco.

La experiencia, que reunió a estudiantes de distintos departamentos de San Juan, buscó celebrar el juego, la imaginación y el poder transformador de las artes, abriendo las puertas del universo musical a una nueva generación de espectadores.