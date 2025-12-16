Un grave siniestro vial ocurrido este fin de semana en Mar del Plata volvió a poner en foco los peligros de la conducción imprudente. Un joven de 27 años manejaba mientras utilizaba el teléfono celular, cruzó un semáforo en rojo y embistió violentamente a un motociclista, que salió despedido por el aire y sufrió heridas de consideración.

El episodio se produjo en la intersección de la avenida Independencia y la calle Moreno, una zona de alto tránsito de la ciudad balnearia. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. En el video, difundido por el portal 24con, se observa cómo el semáforo cambia de color, pero el conductor continúa su marcha sin detenerse, pasando entre un taxi que acababa de frenar y un vehículo estacionado.

Publicidad

En ese momento, el motociclista, un hombre de 52 años, avanzaba por calle Moreno tras recibir la habilitación del semáforo. Al llegar al cruce, el automóvil lo impactó de lleno. Producto del choque, la víctima fue levantada por el aire y cayó violentamente sobre el asfalto.

Personas que se encontraban en la zona y otros conductores acudieron de inmediato para asistir al herido y dar aviso a la Policía. Minutos más tarde, personal médico se hizo presente y trasladó al motociclista para su atención. Si bien se informó que sufrió diversas heridas, hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

Publicidad

Al conductor del vehículo se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Sin embargo, al momento de solicitar la documentación, los efectivos constataron múltiples irregularidades: el joven circulaba sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), sin cédula verde y sin seguro obligatorio.

La investigación del hecho quedó en manos de las autoridades competentes, mientras que el caso reaviva el debate sobre el uso del celular al volante y el respeto de las normas de tránsito, factores clave para evitar tragedias en la vía pública.