Huarpe Deportivo > Este martes

Dibu Martínez y Montiel, entre los argentinos en los premios The Best 2025

Este martes 16 de diciembre, la FIFA entregará los premios The Best en Doha, Qatar. Por primera vez en 18 años, Lionel Messi no está nominado al galardón principal, pero cinco representantes argentinos aspiran a quedarse con un reconocimiento en diversas categorías.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Este martes se llevará a cabo una nueva ceremonia de los premios The Best en Doha, Qatar. (Foto FIFA)

La ceremonia de los premios The Best 2025 de la FIFA se celebrará este martes 16 de diciembre a las 14:00 (hora de Argentina) en Doha, Qatar, y podrá verse en vivo exclusivamente a través de la página oficial de la FIFA. Entre los galardones que se entregarán se incluyen el mejor jugador del año, mejor arquero, mejor entrenador, el Premio Puskás y reconocimientos especiales, como el de la mejor afición.

Cinco argentinos aparecen como nominados en diferentes categorías. Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y la Selección argentina, compite por el premio al mejor arquero del mundo. El guardameta buscará su tercer trofeo, tras haberlo ganado en 2022 y 2024, aunque enfrenta como gran candidato a Gianluigi Donnarumma.

En el Premio Puskás por los goles más destacados de la temporada, los nominados argentinos son Santiago Montiel, de Independiente, y Pedro De La Vega, de Seattle Sounders, por sus golazos frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Cruz Azul de México, respectivamente. Por su parte, Kishi Núñez, jugadora de Boca, está postulada al Premio Marta al mejor gol femenino de la temporada, gracias a un impresionante remate desde fuera del área frente a Costa Rica en el Mundial Sub-20 de 2024.

La hinchada argentina también tiene representación: Alejandro Ciganotto, simpatizante de Racing, podría quedarse con el premio a la mejor afición del mundo. Su historia comenzó en la Copa Sudamericana y continuó con la Recopa, culminando en el Maracaná durante la semifinal de la Copa Libertadores, recorriendo todo el torneo a dedo y convirtiéndose en un ícono de la pasión argentina.

Por primera vez en 18 años, Lionel Messi no compite por el galardón principal. Entre los candidatos a quedarse con el premio al mejor jugador se encuentran figuras como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha y Mohamed Salah.

La ceremonia promete una jornada de reconocimientos para los protagonistas del fútbol mundial, con la Argentina representada en varias categorías y la posibilidad de sumar nuevos premios a su vitrina internacional.

