La ceremonia de los premios The Best 2025 de la FIFA se celebrará este martes 16 de diciembre a las 14:00 (hora de Argentina) en Doha, Qatar, y podrá verse en vivo exclusivamente a través de la página oficial de la FIFA. Entre los galardones que se entregarán se incluyen el mejor jugador del año, mejor arquero, mejor entrenador, el Premio Puskás y reconocimientos especiales, como el de la mejor afición.

Cinco argentinos aparecen como nominados en diferentes categorías. Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y la Selección argentina, compite por el premio al mejor arquero del mundo. El guardameta buscará su tercer trofeo, tras haberlo ganado en 2022 y 2024, aunque enfrenta como gran candidato a Gianluigi Donnarumma.

Publicidad

En el Premio Puskás por los goles más destacados de la temporada, los nominados argentinos son Santiago Montiel, de Independiente, y Pedro De La Vega, de Seattle Sounders, por sus golazos frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Cruz Azul de México, respectivamente. Por su parte, Kishi Núñez, jugadora de Boca, está postulada al Premio Marta al mejor gol femenino de la temporada, gracias a un impresionante remate desde fuera del área frente a Costa Rica en el Mundial Sub-20 de 2024.

La hinchada argentina también tiene representación: Alejandro Ciganotto, simpatizante de Racing, podría quedarse con el premio a la mejor afición del mundo. Su historia comenzó en la Copa Sudamericana y continuó con la Recopa, culminando en el Maracaná durante la semifinal de la Copa Libertadores, recorriendo todo el torneo a dedo y convirtiéndose en un ícono de la pasión argentina.

Publicidad

Por primera vez en 18 años, Lionel Messi no compite por el galardón principal. Entre los candidatos a quedarse con el premio al mejor jugador se encuentran figuras como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha y Mohamed Salah.

La ceremonia promete una jornada de reconocimientos para los protagonistas del fútbol mundial, con la Argentina representada en varias categorías y la posibilidad de sumar nuevos premios a su vitrina internacional.