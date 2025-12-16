Wanda Nara, de las mejores pagas en Argentina: su nuevo y millonario contrato

Wanda Nara ha sabido encontrar su lugar y ya es una de las figuras indiscutidas de Telefe. En medio de rumores sobre si ella conducirá o no el próximo Bake Off, puesto que recaería en Vero Lozano, se han conocido los detalles del nuevo e impactante contrato que la cadena le ofreció.

Según revelaron en el programa A la tarde, la cadena le ha propuesto un acuerdo que abarca los años 2026 y 2027. Carmela Barbaro destacó que: "Que el contrato sea tan largo le va a servir en el litigio que tiene por los hijos. No debe ser casual que sea tan largo el contrato”.

El periodista Santiago Sposato brindó información sobre las exigencias de Wanda. En cuanto a sus roles, el arreglo indica textualmente: “Acepta desempeñarse en los programas denominados MasterChef Celebrity 2025, que se graben y se emitan durante el año 2026”. Además de este compromiso, la conductora tendría una carga de trabajo significativa en el futuro inmediato. El contrato le estaría ofreciendo participar de un máximo de cuatro programas diarios durante su vigencia. Esto significa que le están ofreciendo dos programas para el año que viene, diarios y dos programas para el año 2027.

A cambio de esta oferta, Telefe impuso una condición clave: la imagen pública de Wanda no debe ligarse a escándalos,. Sposato leyó la cláusula específica que la conductora debe cumplir: “La conductora se compromete con Telefe a mantener una imagen pública que representen los valores de los programas que participe y/o de los stream y/o de las novelas verticales. Incluye comportamientos éticos de respeto y ambiente positivo y profesional”.

Sin embargo, las exigencias no son solo para la conductora, pues la pauta determinada para promocionar sus productos personales está incluida en el acuerdo, además de su sueldo. Luis Bremer agregó que este tipo de exposición trae beneficios adicionales, ya que Wanda “hizo tres publicidades por afuera y recaudó 100 mil dólares. MasterChef también le da esos curritos por afuera”.