El joven de la moto que murió en un choque venía escapando de la policía

Un trágico incidente vial ocurrido en la madrugada del martes 16 de diciembre de 2025 en Chimbas resultó en la muerte de un motociclista de 19 años. La víctima fatal fue identificada como Alex Gabriel Barrera, quien conducía una Honda Wave 110 cc de color rojo. De acuerdo con la investigación preliminar, Barrera venía huyendo de la Policía en el momento del siniestro, luego de haber sido descubierto participando en picadas ilegales junto a otros siete motociclistas.

El hecho tuvo lugar aproximadamente a la 1 de la mañana, sobre la calle 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Bonduel y Cipolletti. Barrera circulaba a gran velocidad de oeste a este. El choque se produjo cuando, al llegar a una curva pronunciada de la calle 25 de Mayo, colisionó de frente contra otra motocicleta.

El otro rodado involucrado era una Rouser 150 cc, de color roja y negra, manejada por Santiago Pisano, quien viajaba en sentido contrario (de este a oeste).

Producto de la violencia del impacto, Barrera falleció en el acto, quedando tendido en la calzada con lesiones graves en la cabeza y el rostro. Por otro lado, Pisano fue trasladado de emergencia al Hospital Rawson. Ingresó inconsciente, presentando un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y una fractura en uno de sus miembros inferiores.

La fuga del joven se dio tras ser sorprendido por la autoridad policial realizando picadas ilegales en la zona de la Costanera, frente al predio ferial. Los investigadores indicaron que: "Siempre de acuerdo a los testimonios recabados en el lugar, Barrera venía escapando de la autoridad policial junto a otros seis o siete motociclistas, luego de que fueran sorprendidos realizando picadas en la zona de la Costanera, frente al predio ferial". Tras ser detectados, el joven habría tomado por calle Bonduel para luego ingresar a 25 de Mayo a una alta velocidad, momento en el que ocurrió el choque fatal.

El cuerpo de Barrera fue enviado a la Morgue Judicial para la autopsia. La causa está siendo manejada por el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, con la asistencia del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra. En el lugar trabajaron para las pericias de rigor la Policía Científica y se recabaron declaraciones de vecinos. También intervinieron efectivos de la Brigada, liderados por el comisario Maximiliano Molina, junto a la cabo primera Yamila González y el cabo Cristian Romero.