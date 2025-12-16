El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan ha iniciado un procedimiento de carácter obligatorio para garantizar una mejora sustancial en la calidad del suministro eléctrico en el departamento Calingasta, zona que fue identificada oficialmente como de “Peor Desempeño” dentro de los controles regulares del organismo. Esta medida regulatoria surge como respuesta directa a un reclamo vecinal sostenido y documentado, que evidenció una situación crítica en el servicio.

Resolución EPRE Calingasta Mal Desempeño by Diario Huarpe

Resolución EPRE Calingasta Mal Desempeño II by Diario Huarpe

El contexto: más de 110 cortes en un mes y un reclamo organizado

La decisión del EPRE no es aislada, sino la consecuencia de una problemática crónica y de una presión comunitaria organizada. Como denunció esta semana Ignacio López Balaguer, vecino de Calingasta, en el último mes se registraron aproximadamente 110 cortes de energía y más de 75 horas sin suministro en el departamento.

“El domingo tuvimos cortes de hasta ocho horas, con electrodomésticos dañados, jornadas de mucho calor y pérdidas en la producción”, expresó Balaguer, detallando el impacto cotidiano. Los vecinos, organizados a través de grupos de WhatsApp para registrar cada interrupción –ante la falta de respuesta en los canales oficiales–, lograron documentar masivamente las fallas, demostrando que las estadísticas de la empresa no reflejaban la realidad del servicio. A esta situación se suma la insuficiencia operativa: actualmente, una sola cuadrilla debe atender los reclamos en toda la extensión del departamento, desde Villa Nueva hasta el sur de Barreal.

El procedimiento formal: de la intimación al comité de control

Frente a este escenario, el EPRE actuó en dos instancias clave. Primero, mediante la Resolución EPRE Nº 987/25 del 12 de noviembre de 2025, intimó formalmente a la empresa distribuidora Naturgy San Juan S.A. a presentar un “Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio” específico para las localidades de Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y zonas aledañas.

Luego, una vez presentado el plan por la concesionaria, el EPRE emitió la Resolución Nº 1051/25 el 15 de diciembre, dándolo por formalmente presentado y declarándolo un “Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante”. Este estatus legal obliga a Naturgy a ejecutar las obras so pena de incurrir en sanciones.

Supervisión conjunta con representación local

Para garantizar que el plan no quede en el papel, se ha establecido un “Comité de Seguimiento y Control” integrado por representantes de la Secretaría General de la Gobernación, la Dirección de Recursos Energéticos y, significativamente, una representación del Departamento Calingasta. La inclusión de vecinos en el comité busca transparentar el proceso y dar voz directa a la comunidad afectada.

Este comité tendrá a su cargo la supervisión de todo el proceso, desde la licitación de las obras hasta su ejecución física. Según lo establecido, las inversiones –que según los vecinos se financiarían con fondos de multas previas a la empresa, sin impacto tarifario– están programadas para comenzar en el primer trimestre de 2026.

Expectativas tras años de deficiencias

La medida representa un paso concreto para transformar un reclamo histórico en soluciones tangibles. La expectativa de la comunidad y de la autoridad regulatoria es que, una vez ejecutadas las obras comprometidas, se revierta la situación de vulnerabilidad constante y se logre un servicio eléctrico confiable y estable que acompañe el crecimiento y la calidad de vida en el departamento. El plan pone el foco en la remediación técnica de las fallas estructurales de la red, que por años han afectado a hogares, comercios y la producción local.