Este lunes 15 de diciembre de 2025, Trinidad y Tobago anunció que permitirá el tránsito de aeronaves militares estadounidenses por sus aeropuertos en las próximas semanas. Según el comunicado oficial, se trata de movimientos de reabastecimiento y rotación de personal dentro de un marco de cooperación bilateral, enmarcado como un esquema logístico y técnico, sin fines ofensivos.

La medida, sin embargo, provocó un fuerte rechazo en Caracas. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez acusó a Trinidad y Tobago de colaborar en el “robo” de petróleo, aludiendo al abordaje y la incautación de un buque petrolero el pasado 10 de diciembre, atribuida a Estados Unidos. El gobierno venezolano calificó el episodio como piratería y violación del derecho internacional, denunciando una presión política y militar sobre la región.

El contexto previo alimenta la tensión: a fines de octubre, el buque USS Gravely de EE.UU. llegó a Trinidad y Tobago; entre el 16 y 21 de noviembre se realizaron ejercicios de marines en territorio trinitense; y se instaló un radar en la isla de Tobago, aún en proceso de operación. Para Washington, la presencia busca combatir el narcotráfico; para Caracas, se trata de una estrategia de presión política para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar, en el centro del cruce diplomático desde que asumió en mayo, defendió la medida y sostuvo que el archipiélago no será usado para ataques contra Venezuela. No obstante, tanto la oposición interna como el gobierno venezolano alertan sobre el riesgo de quedar involucrados en una escalada regional.

Con aeropuertos habilitados para tránsitos militares, acusaciones por un buque petrolero y un aumento visible de la presencia estadounidense en el Caribe, la región se convierte nuevamente en un tablero geopolítico sensible, donde cada movimiento es interpretado como una señal de fuerza.