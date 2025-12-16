Cuánto sale la famosa milanesa de la infancia de Lionel Messi

La llegada de Lionel Messi a Miami trascendió el ámbito deportivo, transformando ciertos puntos gastronómicos en destinos obligatorios para sus admiradores. Uno de estos epicentros culinarios es The Amalfi Llama, un restaurante conocido por fusionar la cocina mediterránea y sudamericana, que ha visto cómo la demanda de un plato específico se dispara desde la aparición del capitán argentino: la "MilaMessi". Fanáticos, turistas y locales hacen fila con el único objetivo de probar exactamente lo que come el ídolo.

Este plato estrella es una milanesa diseñada específicamente para evocar el sabor favorito de Messi desde su niñez. La receta se convirtió en un fenómeno que combina fútbol, nostalgia y lujo. Esencialmente, es un filet empanado crujiente, servido con salsa pomodoro, mozzarella fundida y papas fritas doradas, que ha sido adaptada por el chef del lugar para alcanzar un sabor similar al que Lionel disfrutaba en Rosario. De hecho, el propio restaurante compartió que: "la receta fue compartida por la madre del jugador, Celia María Cuccittini, y adaptada por el chef del lugar para lograr un sabor similar al que Lionel comía en Rosario".

La MilaMessi, destacada en el menú, se ha convertido en un símbolo cultural, permitiendo a los comensales sentir que prueban "un pedacito de la vida cotidiana del capitán argentino en Miami".

El precio de la experiencia 'completa'

Probar la milanesa predilecta del campeón del mundo no es barato. El costo base de la MilaMessi en el menú en línea del restaurante The Amalfi Llama se sitúa en los 52 dólares. Sin embargo, la cuenta puede incrementarse si el cliente decide añadir los ingredientes opcionales premium que se ofrecen, elevando el valor total a, aproximadamente, 66 dólares.

Esta variación en el precio se justifica por la alta calidad de los ingredientes adicionales, acordes con la propuesta de alta gama del restaurante. Numerosos clientes optan por estos extras para vivir la experiencia completa, asumiendo que es lo que Messi elegiría.

Si un comensal busca ir más allá y desea una comida promedio completa con entradas, bebidas sin alcohol y postre en este tipo de establecimiento, el gasto se ubica habitualmente entre los 60 y 80 dólares por persona. Para una pareja que desee probar la MilaMessi y disfrutar la experiencia gastronómica total, el ticket final puede oscilar entre 150 y 180 dólares, una cifra que se dispara si se incluyen cócteles de autor o vino.

El verdadero valor de la MilaMessi radica en la historia que la respalda, siendo "un ritual para quienes siguen cada paso del mejor jugador del planeta, incluso cuando se sienta a cenar".