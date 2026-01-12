Una oficial de la Policía Bonaerense baleó a un delincuente de 17 años que intentó robarle cuando caminaba junto a un amigo por una zona residencial de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. El episodio ocurrió el jueves, minutos antes del mediodía, y fue registrado por cámaras de seguridad privadas.

Según fuentes policiales, la mujer y su acompañante fueron abordados por la espalda por tres asaltantes armados, que intentaron sustraerles una bicicleta y otras pertenencias. Ante la situación, la oficial extrajo su arma reglamentaria y efectuó dos disparos, que impactaron en la zona lumbar y abdominal de uno de los atacantes, identificado como E.M.D., de 17 años.

Publicidad

Tras recibir los disparos, el joven cayó herido en la vereda, mientras que los otros dos sospechosos escaparon del lugar. El menor fue trasladado al hospital René Favaloro, donde fue asistido por personal médico. Los profesionales confirmaron que las lesiones no eran de gravedad y quedó internado, fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo del fiscal de menores Marcelo Geminario, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, quien imputó al adolescente por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego. Además, solicitó que el joven permanezca detenido bajo arresto domiciliario.

Publicidad

En cuanto a la oficial, el fiscal no dispuso medidas en su contra. Sin embargo, ordenó el secuestro de la pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros, que será peritada por personal de Gendarmería Nacional.

Con las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios reunidos, la Justicia avanza para identificar a los otros dos delincuentes que participaron del intento de robo y permanecen prófugos.