La nueva vida de Camila Homs: de Rodrigo De Paul a José Sosa y Aitana

El nacimiento de Aitana marca el punto más alto en la vida de Camila Homs, quien hoy disfruta de un presente familiar estable junto a José “El Principito” Sosa. Esta realidad de compromiso y calma llega tras un recorrido intenso que comenzó con una de las separaciones más mediáticas del espectáculo argentino.

Homs y Rodrigo De Paul iniciaron su historia cuando ella tenía 15 años y él 17; en aquel entonces, ella alternaba sus estudios escolares con clases de cocina mientras él jugaba en las inferiores de Racing. Durante sus doce años de relación, la modelo lo acompañó en su carrera por España e Italia, incluso enfrentando momentos familiares turbulentos en 2017, cuando su padre, Horacio Homs —dueño de Abril Catering—, fue investigado por sus vínculos comerciales con Juan Pablo “Pata” Medina.

Tras ser padres de Francesca y Bautista, la pareja se separó en enero de 2022. El final fue abrupto y estuvo rodeado de escándalos por el romance del futbolista con Tini Stoessel y disputas legales por la cuota alimentaria. Ante las indirectas en canciones de la artista pop, Camila manifestó: “No me movió nada. No me genera nada, no me afectó. Chicos es una canción, que diga lo que quiera. Yo sé lo que viví, las cosas que son verdad y lo que es mentira. Mirá si me voy a guiar por la letra de una canción”. Sin embargo, en una fiesta en Punta del Este, se la vio sumarse al cántico: “Tini se la come, Cami se la da”.

El inicio de su vínculo con José Sosa fue radicalmente distinto. El encuentro se produjo en el edificio donde ambos residían y fue la propia Camila quien tomó la iniciativa. Al respecto, la modelo relató: “Al Príncipe lo encaré yo. Sí. Yo me lo crucé en el hall de mi edificio y automáticamente le mandé un mensajito por Instagram: ‘si necesitás yerba… y el número de mi departamento’”.

A pesar de que inicialmente no sabía que Sosa era futbolista, la relación prosperó sin prejuicios. “No soy de juzgar para nada”, aseguró Homs sobre aquel comienzo espontáneo. Con el tiempo, lograron formar una familia ensamblada con las hijas del mediocampista de Estudiantes de La Plata y los hijos de ella, logrando una convivencia armoniosa. Sobre la integración de los niños, la modelo señaló que “estaba todo viento en popa”. Hoy, la llegada de Aitana corona una historia que nació de un gesto simple y se transformó en un amor sereno.