La denuncia por presunto abuso sexual que involucra a tres futbolistas de Alianza Lima sigue generando repercusiones, no solo en el plano judicial y deportivo, sino también en el ámbito personal. En las últimas horas, la pareja de uno de los jugadores denunciados tomó una decisión contundente que llamó la atención del entorno y de los seguidores del caso.

Se trata de la eliminación de todas las fotos y publicaciones compartidas con el futbolista en su cuenta de Instagram, además de la limitación de comentarios en su perfil, una medida interpretada como una forma de resguardarse ante la exposición pública y la presión mediática generada por la acusación.

La mujer mantenía una relación estable desde hace varios años con el jugador y, hasta antes de que se conociera la denuncia, se mostraban juntos con frecuencia en redes sociales, incluso con proyectos personales a futuro. La repentina desaparición de ese contenido alimentó las versiones sobre una posible ruptura o distanciamiento.

El caso que sacude a Alianza Lima se originó a partir de una denuncia presentada por una joven argentina, hechos que habrían ocurrido durante una concentración del equipo en Uruguay. A raíz de esto, el club decidió separar de manera preventiva a los futbolistas involucrados mientras avanza la investigación judicial.

Hasta el momento, la pareja del jugador no realizó declaraciones públicas, ni confirmó si la relación continúa o si la decisión responde únicamente a una estrategia de cuidado personal. Sin embargo, su gesto se convirtió en uno de los impactos más visibles del costado humano que deja el escándalo.

Mientras la Justicia avanza con la causa, la situación expone cómo este tipo de denuncias no solo afecta la carrera profesional de los involucrados, sino también su entorno íntimo y familiar, marcado por decisiones difíciles en medio de una fuerte conmoción pública.