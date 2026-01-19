La primera ministra japonesa Sanae Takaichi confirmó este lunes que disolverá la Cámara Baja del Parlamento el próximo viernes 23 de enero y convocará elecciones generales anticipadas para el 8 de febrero de 2026. La decisión fue explicada como un intento de reforzar su mandato y obtener respaldo popular para su amplia agenda de políticas económicas y de seguridad.

Takaichi, quien asumió el cargo en octubre de 2025 como la primera mujer primera ministra de Japón, señaló que quiere que los votantes decidan si ella está “aptada para liderar” el país y avalen sus reformas, que incluyen gasto fiscal y medidas sociales y defensivas.

El plan es que la campaña electoral comience el 27 de enero, poco después de la disolución de la Cámara Baja, y que los ciudadanos nipones voten para cubrir los 465 escaños de la Cámara de Representantes (la cámara baja del Parlamento) en unas elecciones que se anticipan a las previstas originalmente para 2028.

El anuncio se produce en un contexto político donde Takaichi y su gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) buscan consolidar una mayoría parlamentaria más estable, tras la salida de su tradicional socio de coalición y dado el alto nivel de preocupación pública por la inflación y el coste de la vida.

Las elecciones anticipadas de febrero marcarán la primera gran prueba electoral de Takaichi desde que asumió el liderazgo en el LDP y aspiran a legitimar su gestión ante un electorado dividido por temas económicos y de seguridad.