Receta de torta de banana y ananá con crema de queso y lima

Para quienes buscan sabores que remitan al verano y las vacaciones, la chef nutricionista uruguaya Cata de Palleja presentó en su programa de Canal 12 una propuesta de torta de banana y ananá. Esta preparación destaca por una miga húmeda y suave, complementada por el aroma de las especias y un broche de oro consistente en una crema de queso con lima.

La lista de ingredientes para la base incluye 250 ml de aceite, 350 g de harina, 4 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de canela, 200 g de azúcar rubio y una pizca de sal. A estos elementos se suman 4 bananas maduras medianas, 400 g de ananá en conserva, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla y 100 g de nueces. Para el decorado y relleno se precisan 500 g de queso crema, 5 cucharadas de azúcar impalpable y la piel junto al jugo de 1 o 2 limas.

El proceso de elaboración comienza integrando los ingredientes secos: harina, canela, azúcar y sal. En un recipiente aparte, se deben combinar las bananas pisadas con el ananá bien picadito, los huevos, el aceite y la vainilla. Una vez unidas ambas mezclas hasta que estén bien integradas, se añade la mitad de las nueces bien picadas. La masa se distribuye en dos moldes enmantecados para cocinar en horno precalentado a 180° por aproximadamente 35 minutos.

Finalmente, la crema de queso se obtiene mezclando el queso crema con el azúcar impalpable, la ralladura de una lima y un poco de su jugo. Esta cobertura debe permanecer en la heladera hasta el momento de ser utilizada sobre la torta. El resultado es una preparación sencilla e imperdible, ideal para las meriendas de la temporada estival.