Pitty la Numeróloga anticipa bodas para Wanda Nara y Javier Milei

El año 2026 se presenta como un punto de inflexión total tras un 2025 que representó una finalización de ciclo de nueve años. Pitty la Numeróloga brindó un panorama revelador sobre lo que depara este nuevo periodo para las principales figuras del espectáculo y la política. Al iniciar su análisis, la experta expresó: "Quería contar que va a pasar en el 2026".

Según su visión, este es un año número uno que invita a un "nuevo cielo" y a una nueva forma de vinculación. Pitty explicó que "En el 2025 funcionamos de una manera, pero este año vamos a decretar. Es un año número 1 que te invita a un nuevo cielo. La nueva era nos propone una nueva forma. No es un año que tengas que esperar que te reconozcan por tu trabajo, es el año donde tenés que ir por eso que querés".

Asimismo, enfatizó que "Lo que hagas este año en tu construcción espiritual va a tener el resultado de cómo van a ser los próximos 9 años de tu vida" y que "Es un año número uno que te invita a un nuevo cielo, es una nueva forma de vincularte... esta nueva era nos propone una nueva forma".

Respecto a la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la numeróloga analizó que poseen un vínculo que trasciende lo convencional. Sobre su dinámica, detalló: "No se pueden soltar porque tienen un montón de cosas pendientes que no pudieron ser. Los amores interrumpidos. Y como los chicos, los que se pelean, se aman... es un amor eterno".

Sin embargo, el futuro de Wanda se perfila con cambios drásticos al transitar un "año cinco", lo que le otorga facilidad para renovar energías y posibles mudanzas. Pitty disparó: "Wanda tiene un año cinco y lo que le propone es la posibilidad de una mudanza y también un candidato que puede conocer dentro de su parte laboral... nos puede sorprender... Va a tener un romance y hasta la veo con un casamiento".

Además, aseguró que en este tipo de parejas seguirá habiendo noticias impactantes: "Ellos no se pueden soltar, no se van a soltar. Va a haber embarazos, va a haber casamientos". Si bien señaló que "Wanda es una distinta, podía sorprendernos... pero veo que va a tener un romance que la va a hacer muy feliz", también vaticinó movimientos para el futbolista: "Mauro tiene la necesidad de sentarse con ella a conversar. Esto es así, se va a casar uno y se va a casar el otro".

La política también ocupó un lugar central en las predicciones. Sobre Javier Milei, quien posee un número maestro "11-2", la experta predijo una estabilidad afectiva sorprendente y uniones formales. La numeróloga afirmó: "Javier Milei va a tener una pareja, a lo mejor algo mediático, pero después va a tener una pareja famosa que a todos nos va a sorprender y a él lo va a reenamorar. Va a haber casamiento, uniones. Este año es de a dos, propone la unión de los seres". No obstante, advirtió que el mandatario deberá cuidarse de algunas traiciones en su entorno.

Por otro lado, el panorama para la pareja de Griselda Siciliani y Luciano Castro se mostró menos alentador a largo plazo. La experta definió su estado actual como "naranjín" y declaró: "A lo mejor están juntos, pero no tan cercanos como antes". Sobre su futuro, sentenció: "Yo creo que esa pareja caduca... puede surgir que se reencuentren... pero ella va a tener un a posibilidad de otro romance... van a volver, pero a lo mejor se enfría. No sé si es una pareja que va a estar muchos años juntos".

Sobre el caso de Julio Iglesias, la numeróloga sugirió que se trata de etapas que se cierran por viejas creencias y karma. Pronosticó: "Creo que va a quedar en la nada, es una cuestión de dinero, de cosas que quedaron medias raras y no sé si se destapan más cosas... Hasta va a aburrir las cosas que se van a decir. Van a ver más cosas, una mescolanza y nosotros no vamos a entender que no somos protagonistas de este artista". Finalmente, Pitty dejó recomendaciones para transitar el año, sugiriendo meditación matutina y una técnica física: "Mucho chasquido para que se corten las malas ondas... cuando sientan que hay mucha mala onda este año, mucho chasquido".