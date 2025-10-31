La viuda de Jorge Lanata reaccionó furiosa a la demanda por deuda de Radio Mitre

A pesar de que en diciembre se cumplirá un año de la muerte de Jorge Lanata, las cuestiones vinculadas a su herencia aún están lejos de acomodarse. El panorama familiar es tenso, ya que Bárbara y Lola, las hijas del periodista, no han terminado de aceptar a Elba Marcovecchio, la última esposa de su padre, lo que complica el acuerdo sucesorio.

En este contexto de desacuerdos internos, surgió un conflicto adicional con Radio Mitre. La emisora presentó una demanda a los herederos por una deuda de 300 mil dólares que el periodista habría contraído en 2022. Si bien Lanata solicitó un préstamo por el doble de ese valor, solo pudo devolver la mitad, por lo que el saldo impago se reclama ahora a su familia.

Publicidad

En diálogo con el programa "Bondi", Elba Marcovecchio fue consultada sobre si esta demanda representaba una "traición" del Grupo hacia un hombre que les había brindado tanto. La abogada minimizó el conflicto legal frente a la dimensión de su dolor personal. "Qué se yo. Es un tema muy de costado frente a todas las otras cosas, que son más grandes. Frente a la pérdida".

Marcovecchio también reveló una "tajante decisión" que tomó sobre el consumo de medios en su duelo. Confesó que antes de conocer a Lanata, "no escuchaba esa Radio ni veía PPT", y que solo la empezó a sintonizar por él. Sin embargo, dejó de escucharla cuando Lanata fue internado. "Me parecía fuerte escuchar los PNT que estaban grabados con su voz y ahí la cambié", explicó.

Publicidad

Pese a la insistencia de los entrevistadores, Elba Marcovecchio se mantuvo firme en delegar el tema. "Se ocupan mis abogadas", afirmó, "cortando por lo sano".

La viuda de Lanata enfatizó la carga emocional que implica el proceso: "La verdad es que yo tengo una herida abierta. Jorge es mi marido y es él de quien estamos hablando".