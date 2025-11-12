La ausencia de Lamine Yamal en la última convocatoria de la selección de España desató un conflicto entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el FC Barcelona. El delantero de 17 años fue desconvocado tras someterse a un procedimiento médico sin notificación previa al cuerpo sanitario del equipo nacional, lo que generó malestar en el entorno del seleccionador Luis de la Fuente.

Según informó la agencia EFE, la polémica comenzó el lunes cuando Yamal fue tratado con radiofrecuencia para aliviar una pubalgia. La Federación aseguró que se enteró del procedimiento horas más tarde, mediante un informe recibido a las 22:40, pese a que la intervención se realizó esa misma mañana. “Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer el tratamiento sin comunicación previa”, indicó el comunicado oficial.

Publicidad

El seleccionador Luis de la Fuente reconoció su desconcierto por lo ocurrido. “Nunca había vivido una situación así, no creo que sea muy normal. No sabes nada, no te llega ninguna noticia y de repente te lo cuentan”, dijo en declaraciones a Radio Nacional de España. El entrenador sostuvo que la decisión de liberar al futbolista busca preservar su salud, aunque admitió que el episodio no tiene precedentes en su gestión.

En respuesta, desde el FC Barcelona aclararon que el tratamiento fue realizado de forma responsable y que la Federación fue informada “inmediatamente”. Fuentes del club indicaron que el procedimiento fue consensuado con el jugador para acelerar su recuperación y negaron cualquier falta de comunicación con la RFEF.

Publicidad

Ante la baja de Yamal, el cuerpo técnico nacional convocó a Jorge de Frutos, delantero del Rayo Vallecano, para los próximos partidos ante Georgia y Turquía por la clasificación al Mundial 2026. Ambos encuentros se disputarán el sábado en Tiflis y el martes 18 en Sevilla.

Por su parte, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, intentó poner paños fríos a la situación. “No vamos a activar ninguna polémica. Hay que cuidar al jugador y esperar que se recupere bien”, señaló.

Publicidad

El futuro inmediato de Lamine Yamal dependerá ahora de la evolución de su lesión y de los informes médicos del Barcelona. Mientras tanto, la relación entre el club catalán y la Federación española atraviesa un nuevo episodio de tensión en plena etapa decisiva de las eliminatorias.