Huarpe Deportivo > Despedida emotiva
Las lágrimas de Lionel Messi en su último partido oficial de la Selección como local
POR REDACCIÓN
Antes de su último partido oficial en territorio argentino con la Albiceleste, Lionel Messi anticipó la emoción que viviría: “Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan”.
El capitán de 38 años recorrió el túnel junto a sus compañeros con una sonrisa, pero al pisar el césped del Monumental, una ovación estruendosa lo conmovió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a tocarse el pecho para tranquilizarse. Tras varios minutos, logró concentrarse en los ejercicios del calentamiento y retomar la rutina previa al partido.
Las imágenes causaron gran impacto entre los fanáticos, que expresaron su emoción en redes sociales. “Lionel Messi EMOCIONADO al salir a la cancha. Ufff, fuertísimo”, escribió una cuenta en X (antes Twitter). Otro usuario agregó: “Messi aguantando las lágrimas cuando apenas salió a la cancha... Te destruye”.
En la platea, Antonela Roccuzzo seguía el momento junto a los hijos del capitán, Thiago, Mateo y Ciro, mientras Messi se contuvo durante el himno nacional, que cantó parcialmente debido a la emoción. La secuencia marcó el inicio de su despedida oficial de la Selección en Argentina, que tendrá su clímax en el Mundial 2026.
Tras el duelo ante Venezuela, la Selección viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el 9 de septiembre, cerrando su participación en las Eliminatorias. Según la AFA, el plantel realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre con partidos ante Venezuela y Puerto Rico, y posteriormente viajará a Angola e India en la ventana FIFA de noviembre.
El siguiente compromiso oficial de Messi con la camiseta argentina sería en la Finalissima frente a España, previsto para marzo de 2026. La Copa del Mundo 2026, con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York, previo sorteo de grupos el 5 de diciembre de 2025.