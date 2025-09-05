Antes de su último partido oficial en territorio argentino con la Albiceleste, Lionel Messi anticipó la emoción que viviría: “Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan”.

El capitán de 38 años recorrió el túnel junto a sus compañeros con una sonrisa, pero al pisar el césped del Monumental, una ovación estruendosa lo conmovió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a tocarse el pecho para tranquilizarse. Tras varios minutos, logró concentrarse en los ejercicios del calentamiento y retomar la rutina previa al partido.

Las imágenes causaron gran impacto entre los fanáticos, que expresaron su emoción en redes sociales. “Lionel Messi EMOCIONADO al salir a la cancha. Ufff, fuertísimo”, escribió una cuenta en X (antes Twitter). Otro usuario agregó: “Messi aguantando las lágrimas cuando apenas salió a la cancha... Te destruye”.

En la platea, Antonela Roccuzzo seguía el momento junto a los hijos del capitán, Thiago, Mateo y Ciro, mientras Messi se contuvo durante el himno nacional, que cantó parcialmente debido a la emoción. La secuencia marcó el inicio de su despedida oficial de la Selección en Argentina, que tendrá su clímax en el Mundial 2026.

Tras el duelo ante Venezuela, la Selección viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el 9 de septiembre, cerrando su participación en las Eliminatorias. Según la AFA, el plantel realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre con partidos ante Venezuela y Puerto Rico, y posteriormente viajará a Angola e India en la ventana FIFA de noviembre.

El siguiente compromiso oficial de Messi con la camiseta argentina sería en la Finalissima frente a España, previsto para marzo de 2026. La Copa del Mundo 2026, con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York, previo sorteo de grupos el 5 de diciembre de 2025.