Laura Ubfal: el sueño trunco de ser diputada en dictadura

Dueña de una carrera prolífica que incluye siete trabajos simultáneos en gráfica, radio, televisión y streaming —como LAM, Imfama, Intrusos y Gran Hermano— la reconocida periodista Laura Ubfal se encuentra en un gran presente profesional, aunque sus planes de infancia distaban mucho del periodismo. Fue en una conversación íntima con el periodista Nico Peralta, redactor de Pronto, donde Ubfal reveló el sueño que quedó trunco en su juventud.

Al ser consultada sobre su momento de vocación, Ubfal explicó que la decisión de ser periodista "no fue tan así". Sin embargo, desde pequeña supo que "lo que sabía era que me gustaba escribir". Sus amistades de entonces cuentan que "yo siempre contaba chimentos y que siempre estaba informada de todo". Ubfal atribuye su éxito a su curiosidad innata, manifestando: "Soy muy pero muy curiosa". Ella afirma que, si le preguntan "por una calle o cualquier cosa, no solamente de espectáculos," responderá "porque soy muy curiosa y estoy muy informada".

Esta avidez por la información "se ve que ya lo traía de chica y se sumó a acompañar a mi vieja a la peluquería los sábados". Era allí donde se sumergía en las revistas de la época. Describiendo aquella experiencia, recordó: "¿Viste lo que era en aquella época? Radiolandia, Para ti, Vosotras, Claudia, ¡me las leía todas mientras a mi vieja la peinaban!". Más tarde, en la escuela, se notaba que "sabía todo de todo lo que había leído el sábado en la peluquería".

El verdadero dilema llegó al terminar el colegio secundario, un momento que coincidió con la "plena dictadura, un contexto particular". La joven Laura confesó: "Cuando terminé la secundaria no sabía qué cornos hacer". En ese entonces, consideró estudiar "Filosofía y Letras con el fin de convertirme en escritora", pero su verdadera ambición era la política: "en realidad, yo quería ser diputada".

Esa meta se basaba en un profundo interés por la Justicia: "Más que la política, me interesaba la Justicia". Como "típica acuariana, súper revolucionaria y rebelde", su motor era cambiar el mundo: "Soy muy justiciera y quería cambiar el mundo. Cuando uno tiene 16 o 17 años, piensa que lo puede hacer". No obstante, el contexto de la época hacía difícil esa aspiración, pues "no había democracia, así que difícil".

Sus planes cambiaron gracias a la intervención de una figura clave: su tía Dora, hermana de su madre, quien "está por cumplir 97 años",. Dora, que fue directora de escuela y docente toda la vida, "me cambió los planes". En un encuentro, la tía le sugirió: “¿Y si estudiás periodismo?”,. Ubfal recordó que la carrera en sí "no existía" formalmente, pero Dora averiguó por un lugar y le dijo: "Mirá, hay un lugar que es el Instituto Grafotécnico".

Ubfal ingresó al Instituto, el "único lugar que había, a dos cuadras del Congreso, que estaba cerrado, por supuesto". Allí estudió para recibirse de Licenciada en Periodismo, en una carrera de tres años que ella describe como "maravillosos", y que incluía asignaturas afines como Sociología y Filosofía. Sin embargo, también fue una "época horrenda y se chuparon cualquier cantidad de gente, incluso varios profesores". Una vez terminada la carrera, aprovechando los conocimientos en Historia del Arte adquiridos, Ubfal viajó a Europa a los 20 años para visitar museos.