Durante el primer almuerzo de 2026 con Juana Viale, el debate sobre las infidelidades en la farándula, impulsado por el reciente escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, derivó en una revelación inesperada. La invitada Laurita Fernández sorprendió a los presentes al compartir cómo la tecnología del hogar delató a una de sus exparejas.

"Yo descubrí una infidelidad por el buscador de Google", confesó la actriz ante la intriga de la conductora. Según su relato, el hallazgo ocurrió de forma casual mientras intentaba usar su televisor: "Yo iba a buscar algo en la televisión, vieron que podes buscar desde la televisión, música, un video, o lo que vos quieras, y cuando voy a buscar veo que en el historia decía ´el nombre de una chica y hot´".

Fernández explicó que "era una búsqueda bastante concreta" y sentenció: "Claramente ese fue el punto del ovillo y luego comprobé y confirmé que me estaba siendo infiel". Aunque ella evitó dar nombres para cuidar la intimidad de la persona, en redes sociales los usuarios apuntaron rápidamente hacia su ex, Fede Bal.

En contraste con ese pasado, la bailarina también aprovechó el espacio para dar detalles sobre su presente sentimental con el polista Matías Busquet, con quien ya se muestra públicamente tras cansarse de los encuentros a escondidas. Respecto a esta relación, declaró: "Lo estoy conociendo. Estamos hace un par de meses, se sostiene la cosa. Él vino a verme a una función y fue culpa de Benjamín Vicuña".

El encuentro se gestó gracias a que Vicuña, tras jugar al polo con Busquet, lo invitó a la obra El método Grönholm. Laurita recordó que el acercamiento comenzó inicialmente en el plano digital: "Habían jugado juntos al polo y Benja lo invitó a ver la obra que estábamos haciendo en su momento, ´El método Grönholm´. Él me había escrito antes por redes, pero yo desestime el mensaje, me hice la linda, pero me volvió a escribir y esta vez le contesté".

Finalmente, la conductora destacó qué fue lo que más le atrajo del deportista: "Fue la primera vez que salí con alguien de quien no tenía referencias de ningún lado. Me gustó que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo".