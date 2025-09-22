Ligue 1: hora y cómo ver Olympique de Marsella vs. PSG

El próximo 22 de septiembre, el fútbol francés se detiene para presenciar su partido más emblemático. El Estadio Velódromo será el escenario que albergará el choque entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain (PSG), un enfrentamiento que pone cara a cara a los dos clubes más laureados del país. Este duelo por la cuarta jornada de la Ligue 1 promete ser un examen de alta tensión para ambos equipos en sus aspiraciones por el título.

El PSG llega al clásico en un momento de gran solidez, compartiendo el liderato de la Ligue 1 con el Olympique de Lyon, ambos con 12 puntos, aunque los parisinos tienen un partido más disputado. El equipo de la capital ha mostrado su poderío en el inicio de la temporada, sumando un pleno de victorias en el torneo doméstico, incluida una victoria de 2-0 sobre el Lens. Además, vienen de debutar en la Champions League con una contundente goleada de 4-0 frente al Atalanta, dejando claro que buscarán defender con firmeza su título de vigentes campeones europeos.

La actualidad del Olympique de Marsella

Por su parte, el Olympique de Marsella arriba al encuentro tras un tropiezo en su arranque continental. El conjunto marsellés cayó por 2-1 en la Champions League ante el Real Madrid, en un partido en el que tomaron la ventaja con un gol de Weah, pero no pudieron sostenerla tras los dos penales convertidos por Mbappé. No obstante, en la Ligue 1, el equipo demostró capacidad goleadora y solidez defensiva al imponerse al FC Lorient con una victoria de cuatro goles a cero, manteniendo su portería imbatida.

El clásico de la liga francesa se disputará este 22 de septiembre, con el horario de inicio fijado a las 15 horas de Argentina. Los aficionados al fútbol podrán seguir todas las incidencias del partido a través de la señal de ESPN Premium, que transmitirá el encuentro en vivo y en directo desde el Velódromo.

Ambos equipos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla y una victoria en el 'Clásico' no solo significaría tres puntos, sino también una inyección anímica y una declaración de intenciones en la lucha por el campeonato francés, elevando la expectativa en torno a este esperado enfrentamiento.