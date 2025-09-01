Desde mediados de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevas normativas que regulan las transferencias, consumos y movimientos en cuentas bancarias y billeteras virtuales. Estas medidas reemplazan las anteriores y buscan ofrecer mayor transparencia al sistema financiero.

En este contexto, todas las entidades bancarias y plataformas de pago digital están obligadas a reportar las operaciones que superen determinados límites establecidos por ARCA. Por ello, es fundamental conocer hasta qué monto se puede mover dinero sin activar un control automático.

Los topes vigentes para septiembre de 2025 son los siguientes

Transferencias y acreditaciones en cuentas bancarias o billeteras virtuales: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Extracciones en efectivo: hasta $10.000.000.

Saldos bancarios al cierre del mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000 para particulares.

Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin necesidad de explicación adicional.

Pagos de todo tipo: límite de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Es importante destacar que no existe un límite en la cantidad de transferencias por mes, sino que lo que se controla es el monto total acumulado. Mientras las transferencias de una persona física no superen los $50.000.000, no se generará un reporte automático ante ARCA.

Cuando los movimientos financieros exceden estos topes, ARCA tiene la facultad de iniciar una verificación. En tal caso, podrá solicitar documentación que acredite el origen lícito de los fondos, entre los que se incluyen recibos de sueldo o comprobantes de jubilación, declaraciones juradas de impuestos, facturas de ventas o servicios prestados y constancias de transferencias previas.

Si el contribuyente no logra justificar la procedencia del dinero, el organismo puede imponer sanciones y, en situaciones más graves, ordenar el bloqueo temporal de las cuentas involucradas.