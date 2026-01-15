En la antesala del Mundial 2026, Lisandro Martínez sorprendió al confesar que en 2025 analizó seriamente la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, tras atravesar una compleja recuperación por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla.

El defensor del Manchester United, una de las piezas clave de la Selección argentina, sufrió la grave lesión a comienzos del año pasado y recién pudo volver a las canchas en los últimos meses de 2025. A pesar de su jerarquía y continuidad en el alto nivel, la seguidilla de problemas físicos lo puso al límite emocionalmente.

Publicidad

“Tenés que reinventarte porque arrancás de cero en todos los sentidos: en lo físico, en lo mental, en lo personal. Básicamente, sentís que no sos un jugador de fútbol”, expresó Martínez en diálogo con AFA Estudio, al describir los nueve meses que demandó su rehabilitación.

El zaguero profundizó sobre el impacto psicológico del proceso: “Sentís dolor y pensás que no vas a volver nunca más a jugar. Es un desequilibrio mental y físico que hoy no sé cómo logré atravesar”.

Publicidad

Fue en ese contexto cuando apareció la idea del retiro. “Después de las primeras dos o tres semanas, te digo la verdad, no quería jugar más al fútbol”, confesó, al recordar los momentos más difíciles tras la operación.

Sin embargo, el apoyo de su entorno resultó determinante para revertir ese pensamiento. “Me aferré a mi familia, a mis amigos. Después uno va tomando más conciencia, recibe ese empujón de quienes te dicen ‘no bajes los brazos’ y te ayudan a seguir”, explicó.

Publicidad

Martínez remarcó que ese acompañamiento le permitió no elegir “el camino fácil” y apostar por la recuperación completa. El esfuerzo tuvo recompensa: en su regreso fue ovacionado por los hinchas del Manchester United y volvió a mostrar un buen nivel.

“Me siento muy bien. Me sorprendí porque pensé que iba a ser más duro volver. Todo fue muy progresivo y el club hizo un gran trabajo”, destacó el defensor, conforme con su presente físico.

De esta manera, Lisandro Martínez se perfila nuevamente como uno de los candidatos a integrar la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, dejando atrás uno de los momentos más complejos de su carrera.