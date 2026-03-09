Hasta el viernes 13 de marzo (en horario de 8:00 hs. a 20:00 hs.) los escritores independientes y de instituciones de San Juanpueden aportar su material editorial a la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, para nutrir al stand sanjuanino en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Esta convocatoria es abierta y gratuita -con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- con el fin que los autores de libros sanjuaninos puedan tener visibilidad y venta en un espacio exclusivo en el mayor evento editorial del país con proyección continental sobre la industria del libro y el encuentro de miles de lectores.

Federico Caballero, gestor y funcionario a cargo de la Dirección de Bibliotecas Populares, habló con DIARIO HUARPE sobre esta oportunidad importante para autores y profesionales de la provincia. “Es el momento especial que tienen las librerías, las editoriales y los autores del país para exponer sus obras, por eso el año pasado cuando concretamos la venta de más de 40 libros para una librería en Berlín, fue trascendente. Este año, volveremos a tener un stand compartido con Mendoza y San Luis. Para poder representar a la región de Cuyo y dejar bien visible la identidad literaria local”, comentó el director.



Como fue en la edición anterior, para la Feria Internacional del Libro -se desarrollará en La Rural de Buenos Aires del 23 de abril al 11 de mayo- el mega stand que dispondrá la provincia en conjunto con Mendoza y San Luis tendrá unos 171 metros cuadrados aproximadamente, la construcción será llamativa, visible para todos los visitantes y funcional para que puedan realizarse diferentes actividades culturales, charlas y presentaciones de libros.

“El año pasado nos dio muy buenos resultados y, además, nos ahorra mucho los costos, que nos servirá también para potenciar las ventas al público. En la edición pasada tuvimos más de $8.000.000 en ventas de material bibliográfico y esperamos esta vez tener la misma experiencia”, contó Caballero.

En este sentido, la nueva convocatoria (que tradicionalmente se hace de manera anual) tendrá un criterio amplio en la recepción de material nuevo. “Buscamos ser lo más plural posible. Esperamos los aportes de las editoriales independientes, las editoriales institucionales y de autores y de organizaciones privadas y públicas”, expresó.

Para libros editados entre 2022 y 2024, se aceptarán de tres a siete ejemplares por título. Para obras de 2025 y 2026, de tres a 10 ejemplares por título. Pero en ambos casos no existe límite en cantidad de títulos a presentar. En cuanto a contenido pueden ser cuentos, novelas, poesía, texto científico y ensayo.

La recepción de libros se realizará en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, ubicado en calle 25 de Mayo y Las Heras. Posterior a esa fecha no se recibirán ejemplares para su participación en la Feria. Para mayor información sobre el proceso de recepción y participación, los interesados podrán comunicarse al teléfono 4217365 o acercarse personalmente a la sede de la DBP.