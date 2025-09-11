Provinciales > Foodtruck y degustaciones
Llega la Expo Olivícola a San Juan: los detalles del evento
POR REDACCIÓN
Este fin de semana, San Juan se consolidará como un polo agroalimentario de primer nivel con un evento que combina negocios internacionales, exposición pública y una celebración gastronómica sin precedentes. Las actividades, enmarcadas en el Encuentro Olivícola Internacional, prometen atraer a con una agenda cargada de oportunidades comerciales y propuestas para el público general.
Ronda de Negocios
Todo comenzará el viernes de 9 a 18 horas en el Salón Cruce de los Andes, dentro del Centro de Convenciones. Allí se desarrollará la Ronda de Negocios de Olivícola y Alimentos, un espacio clave para la economía local. El evento contará con la participación confirmada de 37 empresas locales y nacionales y la presencia de 5 empresas importadoras de distintos países, que llegarán con el objetivo específico de adquirir la oferta exportable sanjuanina: aceite de oliva, aceitunas, vino, tomate triturado y diversos productos delicatessen. La organización destacó el apoyo fundamental de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional para la concreción de este espacio.
Expo Olivícola
El cierre de semana estará a cargo de la tradicional Expo Olivícola, que se extenderá el sábado y domingo de 18 a 24 horas. Lejos de ser sólo una muestra, la expo se convertirá en una verdadera fiesta para los sentidos. Los visitantes podrán recorrer los stands de las empresas olivícolas para degustar y adquirir aceites, vinos y otros productos con valor agregado. El ambiente se completará con food trucks, degustaciones gratuitas de helado y pizza, y sorteos constantes durante ambos días.
El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, expresó que “es una gran oportunidad para que San Juan pase a ser un referente mundial en el sector olivícola como ya lo es a nivel país. Quiero destacar que este evento se lleva a cabo gracias a al apoyo de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de la Producción, la Cámara Olivícola de San Juan y el Centro de Ingenieros Agrónomos”.
