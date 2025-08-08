Este jueves 7 de agosto de 2025, la Justicia de San Juan resolvió que tres policías de la Comisaría 20º sean llevados a juicio por su presunta participación en una serie de delitos cometidos durante la detención de un hombre en Angaco. El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de abril de 2024, cuando Armando Vázquez, de 44 años, fue interceptado por personal policial mientras dormía dentro de su automóvil a un costado de calle Nacional, tras haber ingerido alcohol en una reunión con amigos.

Según la denuncia presentada, los policías Matías Francisco Durán y Maximiliano Néstor Riveros abrieron con violencia la puerta del vehículo, lo agredieron físicamente y lo subieron al patrullero. Durante el traslado, Vázquez habría sido golpeado en reiteradas ocasiones, incluyendo una patada en la cabeza. Horas más tarde fue asistido en el hospital, donde se constataron lesiones con un tiempo estimado de curación de entre 20 y 25 días, según el informe médico emitido por personal de la UFI Delitos Especiales.

Publicidad

El caso fue investigado por el fiscal Schiattino, quien solicitó la elevación a juicio y el juez Guillermo Adárvez lo aceptó. La expectativa de pena solicitada es de tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para los imputados Durán y Riveros, acusados de ser coautores del delito de apremios ilegales en perjuicio de Armando Vázquez, conforme a lo establecido en el Código Penal.

Durante la investigación también se imputó a la oficial Emilce Gisel Pantano, quien estaba a cargo del móvil policial al momento del hecho. De acuerdo a la ampliación del objeto realizada el 28 de junio de 2024, Pantano fue acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento agravado por su condición de funcionaria, y falso testimonio, todo en concurso real. La acusación se basa en que firmó actas asegurando haber estado presente durante el procedimiento, aunque testimonios indican lo contrario y no pudo justificar su versión ante los fiscales. Para ella, se pidió la misma pena de prisión condicional y de inhabilitación que para sus compañeros.

Publicidad

Tras concluir este jueves la audiencia denominada control de acusación, en la que el juez Adárvez ordenó la elevación a juicio, ahora resta conocer la fecha de juicio que ponga la Oficina Judicial Penal y el juez que salga sorteado.