Las lluvias registradas entre la noche del sábado 7 y la madrugada del domingo 8 de marzo generaron complicaciones en distintos sectores de la provincia de San Juan, por lo que el Gobierno provincial desplegó operativos de relevamiento y asistencia en las zonas afectadas.

Según informó el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan, equipos de trabajo se encuentran recorriendo distintos puntos para evaluar el impacto del temporal y brindar apoyo a los vecinos que registraron inconvenientes en sus viviendas.

Las tareas se realizan principalmente en sectores donde las precipitaciones provocaron filtraciones y otras dificultades derivadas de la acumulación de agua. En esos lugares, el personal trabaja en el relevamiento de la situación para determinar las necesidades de cada zona.

Los operativos están a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, que mantiene desplegado personal en terreno con el objetivo de monitorear la situación y coordinar acciones en caso de que se registren nuevas complicaciones.

Desde el organismo indicaron que las tareas continuarán activas mientras se mantengan los pronósticos de inestabilidad climática en la provincia. En ese contexto, los equipos seguirán realizando recorridos y controles en los sectores afectados para responder ante eventuales problemas vinculados al temporal.