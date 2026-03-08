Las lluvias registradas durante este domingo en San Juan encendieron el alerta en distintos corredores viales de la provincia. Desde Vialidad Nacional de la provincia difundieron el estado de las rutas y caminos, y solicitan a los conductores circular con extrema precaución ante posibles complicaciones.

El organismo indicó que continúan las condiciones climáticas adversas y existe riesgo de daños en calzadas, presencia de material de arrastre y sectores con baja visibilidad. Por este motivo, recomendaron evitar circular durante la noche y mantenerse informados sobre el estado de los caminos.

Estado de las rutas nacionales en San Juan

Ruta Nacional 40 – tramo Huaco / límite con La Rioja: transitable con precaución. Se registran erosiones en banquinas y animales sueltos entre los kilómetros 368 y 392.

Ruta Nacional 40 Norte – Ciudad de San Juan / San José de Jáchal: transitable.

Ruta Nacional 150 – Jáchal / Rodeo: transitable.

Ruta Nacional 150 – Huaco / Parque Provincial Ischigualasto: transitable con precaución por presencia de neblina en algunos sectores.

Ruta Nacional 40 – San Juan / Talacasto: máxima precaución por badenes con material de arrastre en las zonas de Villicum y Talacasto.

Ruta Nacional 153: se registran erosiones importantes en la calzada a la altura del kilómetro 72. Personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar.

Ruta Nacional 141: máxima precaución por lluvias y badenes con agua entre el control forestal y la zona de Difunta Correa.

Ruta Nacional 20 – San Juan / Caucete / El Encón: transitable con precaución.

Ruta Nacional 149 – Calingasta: transitable.

Ruta Nacional 149 – Iglesia: transitable.

Ruta Nacional 40 Sur – San Juan / Mendoza: transitable con precaución, especialmente luego del límite interprovincial.

Ante este panorama, Vialidad Nacional reiteró una serie de recomendaciones para quienes deban viajar: mantener el estado de alerta frente a las condiciones climáticas, revisar previamente el estado del vehículo, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y no intentar cruzar badenes con presencia de agua o creciente. Además, pidieron respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que trabaja en los distintos operativos viales.