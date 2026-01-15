Un caso insólito de apropiación indebida llega a los tribunales españoles: la Fiscalía de Manresa, en Barcelona, solicitó tres años de prisión para un mecánico acusado de quedarse con un Rolls-Royce Silver Shadow de 1972, valorado en casi 57.000 euros, que le habían llevado para reparar.

El vehículo fue entregado al taller en 2019 para solucionar una fuga de aceite. El mecánico, quien se anunciaba como especialista en autos históricos, no devolvió el auto ni completó la reparación, pese a los múltiples intentos del dueño por recuperarlo.

La Fiscalía acusa al mecánico conforme a los artículos 253.1 y 250.1 del Código Penal español y además solicita una multa de nueve meses y una indemnización de 56.975 euros para resarcir al propietario.

El juicio se celebró el 14 de enero en la Sala Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde se evaluará si el acusado actuó con intención de apropiarse del auto o si existieron otras circunstancias que expliquen la retención prolongada del vehículo.

Para los coleccionistas, modelos como el Rolls-Royce Silver Shadow son piezas históricas que requieren plena confianza en los mecánicos, y casos como este destacan los riesgos de dejar autos clásicos en manos equivocadas.