¡Lo mandó al frente! El picante mensaje de Facundo Pieres a Sabrina Rojas

Durante la emisión de SQP (América), Sabrina Rojas vivió un momento de asombro al revisar su celular en plena transmisión. Mientras el panel, integrado por Ximena Capristo, Carla Conte, Javier Díaz y Luis Perdomo, analizaba las fotos de Chechu Bonelli junto al polista Facundo Pieres en Punta del Este, la conductora —quien reemplaza a Yanina Latorre— encontró un WhatsApp del deportista que nunca llegó a responder. Ante los rumores, Rojas fue categórica: “Me involucran todo el tiempo con todo el mundo. Yo estoy re sola, es el famoso ‘si supieran’. Después alguien no se te quiere acercar porque al otro día está en un portal, es tremendo”. Además, sentenció: “No me gusta el polo”.

El clima se tornó jocoso cuando Rojas propuso: “Vamos a meternos ahora en Punta del Este, chicos”. Al hablar del vínculo entre Pieres y Darío Cvitanich (ex de Bonelli), bromeó: “Peloteo va, peloteo viene. Un día jugamos al pádel, otro día salgo con tu ex”. Capristo acotó: “Vayamos a los millonarios”, y tras preguntarle a la conductora si estaba celosa, ella respondió: “¿Celosa por qué?”. Conte añadió el guiño: “Porque Pieres te empezó a seguir, como que te… chichoneó un poquito”, a lo que el panel sumó: “Sabrina, si no estás en Punta del Este, no puede funcionar la pareja de ustedes”. Rojas aclaró: “Chicas, yo no tengo ninguna pareja con nadie. En un momento se me involucró con Pieres... Jamás, eh, hubo romance, ni besos, ni mucho menos. Nos seguimos porque tenemos buena onda nada más”.

Publicidad

Para zanjar las dudas, buscó al polista en sus redes: “Vamos a ver si me sigue, si me sigue siguiendo”. Al confirmarlo, pasó a los chats: “Ay, perdón, estoy haciendo esto, me da cosa. Eh, mensajes con Facundo Pieres”. Allí descubrió el texto pendiente y exclamó: “Claramente nunca contesté”. Sus compañeras reaccionaron al instante: “¡Tendrías que estar en Punta del Este, Sabrina! Estás acá levantando la pala”. Rojas repitió que la relación es casual: “Nos cruzamos en la noche, nos saludamos y desde ahí supongo que el rumor de que hubo un romance, pero jamás, hubo romance, ni besos, ni mucho menos. No, cero, cero. Nos seguimos porque tenemos buena onda nada más”.

Al ser presionada por el contenido, reveló que era un simple “Hola, ¿cómo estás?”, lo que provocó el comentario mordaz del panel: “Y se fue con una que está más despierta”. Sobre el descuido, Rojas manifestó entre risas: “No, le voy a decir: ‘Perdón, nunca lo vi’”. Atribuyéndolo a un olvido, juró: “No lo vi. Juro por Dios”, y cerró con ironía: “Yo podría estar en esa reposera, y estoy acá laburando”.