Desde este lunes y hasta el próximo sábado 9 de agosto de 2025, en nuestro país se disputan los Campeonatos Argentinos Junior de h. La particularidad es que el torneo femenino y el masculino se están jugando en simultáneo. Las damas lo están haciendo en San Juan, en las instalaciones del Concepción Patín Club (CPC) y los varones en las del Club Ciudad, en Capital Federal.

Lo importante para San Juan es que, entre los dos certámenes, están presentes 11 instituciones deportivas de San Juan. Del listado forman parte Unión Vecinal de Trinidad (UVT), Valenciano, Aberastain, Concepción, Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Unión de Villa Krause, Huarpes, Social, Olimpia, Estudiantil, Hispano. A continuación, el detalle informativo de los campeonatos.

Publicidad

Campeonato Argentino Junior Femenino – San Juan 2025

Sede: Concepción Patín Club (SJ)

Grupo A: Andes Talleres (Mendoza), Club Ciudad (Buenos Aires), Murialdo (Mendoza) y Aberastain (San Juan).

Publicidad

Grupo B: Atlético Talleres (Paraná, Entre Ríos), SEC (San Juan), UVT (San Juan) y CPC (San Juan).

Grupo C: Huarpes (San Juan), Atlético Neuquén (Paraná, Entre Ríos), San Martín (Mendoza) y Unión VK (San Juan).

Publicidad

Grupo D: Paraná Rowing (Paraná, Entre Ríos), IMPSA (Mendoza), Valenciano (San Juan) y Maipú Giol (Mendoza).

Resultados de la primera fecha del torneo (lunes 4)

San Martín (M) 0-2 Atlético Neuquén (ER).

Paraná Rowing (ER) 2-0 Maipú Giol (M).

Ciudad (BA) 3-3 Murialdo (M).

UVT (SJ) 3-4 Atlético Talleres (ER)

IMPSA (M) 2-2 Valenciano (SJ)

CPC (SJ) 0-1 SEC (SJ)

Unión VK (SJ) 1-4 Huarpes (SJ).

Programación de la segunda fecha (martes 05)

12 horas: Ciudad (BA) vs. Andes Talleres (M)

13:20 horas: Maipú Giol (M) vs. IMPSA (M)

14:40 horas: San Martín (M) vs. Huarpes (SJ)

16 horas: Paraná Rowing (ER) vs. Valenciano (SJ)

17:20 horas: Murialdo (M) vs. Aberastain (SJ)

18:40 horas: Atlético Neuquén (ER) vs. Unión VK (SJ)

20 horas: Concepción (SJ) vs. Atlético Talleres (ER)

21:20 horas: SEC (SJ) vs. UVT (SJ).

La tercera (y última) fecha de la primera ronda se disputará este miércoles 06 de agosto. La programación es la siguiente: Paraná Rowing vs. IMPSA (12:00), Andes Talleres vs. Murialdo (13:20), Atlético Talleres vs. SEC (14:40), Huarpes vs. Atlético Neuquén (16:00), Valenciano vs. Maipú Giol (17:20), San Martín vs. Unión VK (18:40), Concepción vs. UVT (20:00) y Ciudad vs. Aberastain (21:20).

Al término de todos estos partidos, el primero y segundo equipo de cada grupo avanzará a cuartos de final, instancia que se jugará el jueves 07. Las semifinales serán el viernes 08 y la gran final el sábado 09.

Campeonato Argentino Junior Masculino – Buenos Aires 2025

Sede: Club Ciudad (CABA)

Grupo A: Murialdo (Mendoza), Concepción (San Juan), IMPSA (Mendoza), Ciudad (Buenos Aires).

Grupo B: Olimpia (San Juan), Huracán (Buenos Aires), San Martín (Mendoza) y Estudiantil (San Juan).

Grupo C: Andes Talleres (Mendoza), Hispano (San Juan), Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) y Vélez Sarsfield (Buenos Aires).

Grupo D: Palmira (Mendoza), Harrod’s (Buenos Aires), Estudiantil Porteño (Buenos Aires) y Social (San Juan).

Resultados de la primera fecha del torneo (lunes 4)

Social (SJ) 3-5 Palmira (M)

Olimpia (SJ) 6-0 Estudiantil (SJ)

Concepción (SJ) 3-1 IMPSA (M)

Andes Talleres (M) 2-0 Vélez (BA)

Hispano (SJ) 2-1 Gimnasia y Esgrima (BA)

Huracán (BA) 3-2 San Martín (M)

Ciudad (BA) 0-4 Murialdo (M)

Harrod’s (BA) 5-4 Estudiantil Porteño (BA).

Programación de la segunda fecha (martes 5)

12 horas: Murialdo (M) vs. IMPSA (M)

13:20 horas: San Martín (M) vs. Olimpia (SJ)

14:40 horas: Andes Talleres (M) vs. Hispano (SJ)

16 horas: Estudiantil Porteño (BA) vs. Palmira (M)

17:20 horas: Huracán (BA) vs. Estudiantil (SJ)

18:40 horas: Social (SJ) vs. Harrod’s (BA)

20 horas: Ciudad (BA) vs. Concepción (SJ)

21:20 horas: Gimnasia y Esgrima (BA) vs. Vélez (BA)

La tercera (y última) fecha de la primera ronda se disputará este miércoles 06 de agosto. La programación es la siguiente: Estudiantil vs. San Martín (12:00), Concepción vs. Murialdo (13:20), Vélez vs. Hispano (14:40), Andes Talleres vs. Gimnasia y Esgrima (16:00), Social vs. Estudiantil Porteño (17:20), Palmira vs. Harrod’s (18:40), Ciudad vs. IMPSA (20) y Huracán vs. Olimpia (21:20).

Al término de todos estos partidos, el primero y segundo equipo de cada grupo avanzará a cuartos de final, instancia que se jugará el jueves 07. Las semifinales serán el viernes 8 y la gran final el sábado 9.