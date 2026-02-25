El hall de exposiciones del Centro Cívico de San Juan concentrará una atractiva muestra de vehículos a escala. La actividad será este jueves 26 y viernes 27, de 8 a 18, con entrada totalmente gratuita.

Mauricio Kaplan, uno de los organizadores, explicó a DIARIO HUARPE que se trata de la segunda muestra que el grupo realiza en espacio público de la administración pública y funciona como antesala de la onceava exposición oficial que proyectan para mayo.

A su vez, destacó que quienes recorran el Centro Cívico se encontrarán con todo tipo de vehículos en escala: autos, aviones, camiones y motos, entre otros modelos. “Van a ser 18 expositores, por una cuestión de espacio. Habrá 18 tablones con distintos tipos de vehículos a escala”, detalló Kaplan.

La ubicación estratégica permitirá que tanto empleados públicos como personas que concurran a realizar trámites puedan acercarse, observar los trabajos y dialogar con los modelistas.

Desde el club adelantaron que la onceava exposición se realizaría en mayo, aunque aún resta confirmar si será en la segunda o tercera semana del mes.

La muestra en el Centro Cívico busca captar nuevos interesados y compartir con la comunidad una pasión que combina precisión, creatividad y dedicación artesanal.

Algunos vehículos a escala que se podrán observar