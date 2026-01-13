Una mujer de 45 años fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y negligencia infantil por la muerte de su hija de 2 años, quien se ahogó en la pileta de su casa mientras ella permanecía dentro de la vivienda durante casi una hora chateando con hombres en una aplicación de citas.

El incidente fatal ocurrió el 12 de septiembre de 2025 en el condado de Stanislaus, cuando la menor, Daniellé Pires, quedó desatendida en el patio y entró a la piscina sin supervisión, según los fiscales del caso.

Las autoridades que respondieron al llamado al 911 por parte de la acusada encontraron a la niña ya sumergida en el agua. Aunque los socorristas intentaron maniobras para salvarla, la menor fue declarada fallecida en el lugar tras ser retirada de la piscina.

Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencia de que la acusada pasó aproximadamente 45 minutos en su teléfono móvil, conversando con hombres que había conocido a través de apps de citas, mientras su hija estaba sin supervisión y en riesgo.

La defensa de la mujer argumentó que una lesión en la pierna y el uso de silla de ruedas le impedían actuar para rescatar a su hija, pero videos y pruebas presentados en el juicio demostraron que era capaz de andar, caminar e incluso realizar actividades fuera del hogar, como conducir y caminar sin asistencia.

Además, los fiscales destacaron que la acusada tenía una alta concentración de alcohol en la sangre al momento de los hechos, más de tres veces el límite legal de conducción en California, y que había botellas de alcohol vacías y llenas dentro de la vivienda cuando se realizó la investigación.

La mujer estaba también cumpliendo probation por un caso previo de abuso infantil cuando ocurrió la tragedia, lo que agravó la percepción de negligencia grave en el manejo del cuidado de la menor.

Se prevé que la sentencia se dicte el 5 de febrero de 2026, y podría implicar una pena de 15 años a cadena perpetua en prisión, dada la gravedad de la condena por homicidio y negligencia infantil.