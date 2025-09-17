La historia de Melisa Gutiérrez refleja uno de los episodios más desgarradores de la inseguridad en San Juan. La mujer, madre soltera de cuatro hijos pequeños (dos bebés de 1 y 2 años, un niño de 7 y una niña de 9), contó que mientras acompañaba a una de sus hijas internada en el Hospital de Caucete, delincuentes ingresaron a su vivienda del barrio Pie de Palo y se llevaron absolutamente todo.

Se llevaron desde cocina, mesada, hasta la ropa y calzado de los niños. (Foto gentileza)

Al regresar, Melisa encontró su casa desmantelada: sin puertas, ventanas, camas ni cocina. “Me asolaron hasta la cocina, estoy durmiendo en un colchón tirado en el piso, mis hijos no tienen dónde acostarse”, relató a DIARIO HUARPE entre lágrimas. La madre señaló que incluso logró identificar a algunos vecinos que tendrían en su poder objetos robados, pero al reclamarlos recibió insultos y hasta intentos de agresión.

La madre advierte que se llevaron todo al no poder regresar por tres días del hospital al cuidado de uno de sus hijas. (Foto gentileza)

Actualmente, la mujer y sus hijos sobreviven gracias a la ayuda de un agente que les acercó algo de comida y calzado, aunque la necesidad más urgente es contar con camas, colchones, frazadas y elementos básicos para el hogar. “El dolor de espalda que tengo de dormir sentada en el piso es terrible, pero lo que más me duele es ver a mis hijos en esta situación”, confesó.

Melisa aseguró que ya hizo la denuncia en la Comisaría 37 y acudió a Desarrollo Humano, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta efectiva. “Me dijeron que lleva tiempo, pero yo necesito que vean cómo estamos viviendo, les mostré los videos de mi casa y nadie viene”, expresó con impotencia.

Quienes deseen colaborar con ella pueden hacerlo mediante su alias: melisag2024 o al número de celular 2644 45-9067.