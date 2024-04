El 2 de abril de 1982 ocurrió un hecho que marcó la historia de los argentinos, la guerra de Malvinas. Cientos de argentinos lucharon por la soberanía, la patria y por defender la bandera. Muchos de ellos perdieron la vida por la patria y se conmemora su lucha cada 2 de abril. La plaza España, donde se encuentra ubicado el monumento a los caídos en Malvinas, fue el escenario donde las autoridades, excombatientes y familiares de caídos en la guerra estuvieron presentes para conmemorar el 42º aniversario de esta gesta. Se llevó a cabo un acto donde participó el vicegobernador Fabián Martín, quien encabezó el acto con la agrupación 2 de abril, donde realizaron el izamiento del Pabellón Nacional y luego cantaron el Himno Nacional Argentino.

El desfile se vivió a pura emoción.

En el acto que se realiza como en todos los años, se colocaron laureles en las figuras de aquellos sanjuaninos que perdieron la vida en batalla, como así también el tradicional minuto de silencio para conmemorarlos. Finalmente, el arzobispo Lozano realizó una bendición y brindó una palabra para todos los presentes. Cabe mencionar que esta noche de lunes se realizó una vigilia donde estuvieron presentes cientos de sanjuaninos, siendo uno de los años donde hubo mayor convocatoria. Allí también se realizó el minuto de silencio y a las 00 horas se entonaron las estrofas de nuestro Himno Nacional.

Posterior al acto, se llevó a cabo la parte de color de esta fecha, el desfile de los excombatientes y de las fuerzas armadas. Primeramente, desfilaron los excombatientes en el tramo de calle San Luis, entre calle Las Heras y España, con dirección de este a oeste. Allí, familiares y sanjuaninos acompañaron a aquellos que dejaron a la patria en lo más alto, a quienes les sacaban fotos, aplaudían y gritaban al unísono de Viva la Patria. Luego de ellos, tocó el turno de las fuerzas armadas, Policía Federal Argentina, el RIM 22, Banda de la Policía de San Juan, entre otros que le aportaban color al desfile característico.

Sanjuaninos acompañaron al desfile agitando sus banderitas.

Entre las autoridades que estuvieron presentes se encontraba el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, quien dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que para él es una fecha muy emotiva, ya que recuerda los momentos en que ocurrió este hecho histórico. "La verdad que fue una emoción que se te crispa la piel. Se vienen muchos recuerdos, yo lo tengo muy presente en mi cabeza cuando paso en el 1982, como empezamos a estudiar el himno de Malvinas que no se hacía anteriormente y se vive eso con mucha emoción. Hay que memoria siempre, para los caídos y para los veteranos. No debemos olvidarlos nunca, los soldados no mueren en la batalla, mueren cuando son olvidados y es obligación del ciudadano y funcionarios no olvidarlos nunca", remarcó.

Algunas de las autoridades que estuvieron presentes en el acto.

Con respecto a la polémica que se desató luego que desde Nación se tomara la decisión de suspender el desfile de los veteranos de la Guerra de Malvinas, Romero aclaró que desde acá se maneja según las decisiones que quiera tomar el gobernador Marcelo Orrego y para él fue una decisión importante que se realice. Por último, finalizó agregando que "anoche estuvimos en la vigilia acá junto al gobernador. Pudimos vivir momentos únicos y muy emotivos también, junto a los familiares de quienes ya no están hoy. A las 12 cantamos el himno, fue algo maravilloso y estaba repleto de gente. La verdad que muy felices por lo que pasó ayer y hoy".

El vicegobernador expresó por su parte que el deber de los sanjuaninos es honrar a aquellos que dieron su vida por la patria. “Tenemos que ser buenos ciudadanos, ser buenos padres, buenos trabajadores, buenos hijos, buscar el bien común. Esto es lo que tenemos que hacer para que aquel gran esfuerzo de tantos argentinos, en este caso de quienes estuvieron en Malvinas, pero así también como otros que dieron su vida por la patria. Ese debe ser el compromiso de todos para construir mejor un San Juan y Argentina”, dijo Martín.

Por su parte, el ex secretario de Seguridad y actual intendente de Rawson, Carlos Munisaga, recordó también muy emotivamente aquel hecho histórico para los argentinos. “Es un hecho importantísimo, por lo que implica Malvinas, la causa, por lo que significó este dos de abril, aquel desembarco en las islas, la guerra que tuvo el impacto en nuestro suelo, pero sobre todo en la vida de hombres y mujeres que con patriotismo y de manera heroica, fueron a defender nuestra tierra y a partir de ahí, siempre sostener la causa de Malvinas”.

“Es una causa nacional Malvinas, es nuestra historia. Tiene el 2 de abril de 1982 como un hito trascendente, pero forma parte de nuestra soberanía. Desde que fueron tomadas en 1833 y siempre ha implicado una causa que compromete al ser argentino, por lo tanto, la memoria es muy importante y de ahí es sostenimiento de Malvinas porque le da sentido a toda esa lucha, a quienes dieron la vida por la misma, quienes pusieron todo de sí para defenderlas y los que volvieron también tuvieron que luchar para que la causa estuviera en esa reivindicación de Nación y es importante que siga adelante también para las próximas generaciones, para que aun cuando los veteranos no estén, sigan ahí presentes”, finalizó el jefe comunal.

Munisaga, intendente de Rawson, junto a Susana Laciar, intendenta de Capital y a su izquierda el vicegobernador Fabián Martín.

Quien lo vivió muy emotivamente fue el actual secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien comentó que desempeñaba tareas como oficial de la Policía de San Juan en el momento donde se desencadenó la Guerra de Malvinas. “Es muy significativo para toda nuestra ciudadanía argentina. Es el día que se conmemora sobre todo los caídos, aquellos que ofrecieron su vida por nuestra patria y el territorio nacional. Hemos estado participando, hemos visto mucha emoción en los excombatientes, familiares y yo recuerdo esos días. Yo tenía 24 años y todos deseábamos ir. Queríamos ir al regimiento 22, porque así lo hacíamos en la policía en ese momento que era oficial, nosotros también queríamos ir a participar y defender nuestro territorio”.