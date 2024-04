La torre ubicada en la parte trasera del 9º distrito de Vialidad Nacional en la provincia San Juan, que hoy alberga el tanque de agua, fue en su momento el hogar de una antena de radio de gran importancia. Se trata de un símbolo histórico que ha desempeñado un papel crucial en la comunicación y el apoyo logístico durante momentos significativos de la historia argentina. DIARIO HUARPE te invita a descubrir una historia nunca antes contada de este símbolo de historia y comunicación que revive el lazo que une a Malvinas con San Juan, a unos pocos metros del cruce de Avenida Rawson y calle Maipú.

Según las palabras del secretario general de los Trabajadores Viales, Carlos José Ordoñez, durante el conflicto con Chile, la instalación de la antena y la radio de banda corrida en la torre de Vialidad Nacional, sirvieron como un “aporte importante” para las fuerzas del Ejército Argentino, proporcionando comunicación y apoyo en un momento de “tensión y conflicto”. Esto se debe a que el 21 de diciembre de 1978, en medio de una tormenta en el Canal de Beagle, la Armada Argentina se preparaba para invadir las islas chilenas Evout, Bernevelt y Hornos. Ese mismo día, en Santiago, Augusto Pinochet fue informado del inicio de las hostilidades en el Sur del continente.

Publicidad

El conflicto fronterizo, resuelto por jueces internacionales a favor de los chilenos, llegó al punto álgido del enfrentamiento armado. En medio de esta jornada llena de tensión, la figura del Papa Juan Pablo II se elevó por encima de los líderes en disputa, y llegaron las respuestas de Videla y Pinochet aceptando su mediación.

Sin embargo, la relevancia de esta torre de Vialidad Nacional se vio nuevamente resaltada durante la recuperación de las Islas Malvinas, cuando se convirtió en un centro de actividad para los equipos de radio de toda Vialidad en el país. Un campamento de Vialidad, liderado por el ingeniero Alberto Gaffuri, quien se estableció en Malvinas para brindar apoyo logístico a las fuerzas argentinas, y la torre de San Juan desempeñó un papel crucial en esta operación.

Bajo el cargo de Jefe de la Dirección Nacional de Vialidad, Alberto tenía la misión de preparar los caminos y helipuertos para la guerra. Gentileza.

“Acá hubo gente que trabajaba en la radio de manera permanente, ya sea, mañana, tarde o noche, para poder comunicarse con el campamento ruso, que era el que estaba en Malvinas”, comentó Ordoñez.

En su caso, si bien su origen es sanjuanino, el actual general de los Trabajadores Viales relató que en aquella época había ingresado a trabajar en Chubut, por lo que le tocó estar un poco más cerca del conflicto bélico que se vivió en el año 1982 como operador de radio en Vialidad Nacional. “Yo era chico en esa época, tenía 21 o 22 años. En las tardes yo vivía solo y me ponía a operar y atender la radio para estar en contacto con el campamento ruso donde estaba el ingeniero Gaffuri”, agregó.

De acuerdo al relato de Ordoñez, en esa época hacía poco tiempo que había terminado el Servicio Militar y se "salvó" de tener que ir a combatir a Malvinas por ser clase 60. “Nunca sentí miedo, pero donde estaba había mucho movimiento aéreo de helicópteros, aviones o camiones que iban para Comodoro o para Santa Cruz”, explicó. En ese sentido, recordó que en Comodoro estaba una de las bases principales que contaba con gran movimiento. “No teníamos miedo, pero sí preocupación por lo que estaba pasando”, amplió.

Publicidad

El edificio de Vialidad Nacional en San Juan alberga la torre que tuvo un papel clave en el conflicto por Malvinas. Imagen DIARIO HUARPE.

Respecto a la desarticulación de la antena que estaba instalada en la torre de Vialidad Nacional aquí en San Juan, la misma fue desarmada hace aproximadamente 15 a 20 años. Esto se debe a los avances en los medios de comunicación que hicieron que las radios y la antena perdieran relevancia. “Fue desarmada, costó bastante, porque era muy grande, pero bueno, se pudo desmontar. La antena terminaba hasta resultando peligrosa por su tamaño, y por el tanque se había vuelto un poco inestable”, señaló Ordoñez.

Falta de reconocimiento a los héroes de Malvinas

Para Ordoñez, los sobrevivientes de Malvinas han sido muy olviddados. Imagen DIARIO HUARPE.

En cuanto al reconocimiento a los soldados que estuvieron involucrados en el conflicto bélico por las Islas Malvinas, para Ordoñez “el país no les ha otorgado el reconocimiento adecuado”. “Yo creo que los tenemos olvidados. Tengo amigos acá que han estado en Malvinas y creo que han sido olvidados. No tienen el reconocimiento, independientemente de la decisión errónea o no que han tomado las autoridades en su momento, creo que el soldado que estuvo en Malvinas no tiene el reconocimiento que tiene que tener, que la verdad que actuaron como héroes”, cerró.