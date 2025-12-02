El levantamiento de Trato Hecho del aire generó repercusión en la industria televisiva, luego de que el ciclo encabezado por Santiago Maratea no alcanzara los niveles de audiencia esperados por América TV. Según confirmó Mariano Chihade, CEO de la productora Mandarina, la apuesta terminó ocasionando un fuerte impacto financiero para la empresa.

El programa, que se emitía únicamente los fines de semana, llegó a marcar 0.7 puntos de rating el 6 de octubre, una de las mediciones más bajas de la señal, lo que aceleró la decisión de sacarlo de programación. La conducción de Maratea había sido uno de los principales atractivos en el relanzamiento del formato internacional.

Publicidad

Chihade explicó que Mandarina asumió una inversión significativa al comprar los derechos, producir el ciclo y contratar al conductor, y que la caída del rating impidió recuperar los costos. “Este año con Trato Hecho, Mandarina perdió un montón de plata”, sostuvo en diálogo con Ángel de Brito.

El productor también comparó esta experiencia con otros proyectos que no funcionaron pese a las expectativas iniciales, como Recreo en Vos, y remarcó que los mayores golpes no son los emocionales, sino los financieros.

Publicidad

Desde América no hubo pronunciamientos públicos sobre el ciclo, pero en la industria señalan que el canal atraviesa una etapa de fuertes cambios en su programación para recuperar audiencia.