San Juan celebra uno de los logros deportivos más importantes del año: la Selección Femenina de Futsal se consagró subcampeona del Primer Nacional de Selecciones de Ligas, dejando una huella histórica. El equipo dirigido por Marcelo Vega y Matías Pérez fue protagonista del torneo, llegó invicto a la final y cayó ante Bariloche pese a dominar gran parte del partido.

Marcelo Vega levantó con orgullo la copa y valoró el gran desempeño de sus jugadoras.

En diálogo con GRUPO HUARPE, Vega compartió su balance y emoción por lo vivido en Rosario. “La verdad que ha sido una gran experiencia, creo que hemos convivido días muy lindos. Las chicas fueron lo más profesional posible, con mucho respeto, con mucha disciplina. Y dentro de la cancha también hemos competido a gran nivel”, aseguró orgulloso.

“Fuimos uno de los mejores equipos del torneo”

San Juan superó con autoridad la fase de grupos tras ganarle a Tucumán y Posadas, y empatar ante Rosario, el equipo local. Luego protagonizó una semifinal inolvidable, igualando 3-3 frente a Villa Mercedes y accediendo a la final por penales (5-4). Sin embargo, el festejo mayor quedó pendiente, pese a merecerlo.

Las palabras finales fueron emotivas.

“A mi consideración hemos sido uno de los mejores equipos. El ideal, la frutilla del postre hubiese sido haber traído la copa a San Juan, pero a veces el fútbol no tiene lógica y no se gana con merecimiento. Merecimos mucho más, por lo menos haber ganado el partido por lo que se vio dentro de la cancha”, expresó el entrenador.

Orgullo sanjuanino y un equipo para aplaudir

Vega destacó especialmente la identidad, la entrega y la representatividad del plantel provincial. “Conforme con todo lo que han hecho, con cómo nos han representado. Yo creo que todos los sanjuaninos tienen que estar orgullosos de eso”, valoró.

Asimismo, el DT no dejó pasar la oportunidad de agradecer a quienes acompañaron esta campaña inolvidable: “Agradecer a la gente que confió en mí, al cuerpo técnico que me acompañó. A Ale Goyochea, que estuvo a disposición todo el tiempo; a Matías Pérez; al profe, que hizo un trabajo impecable; y a Ari Calisse, que hizo un laburo increíble y se compenetró de manera total con el grupo. Todo positivo, fue una gran experiencia”.

El equipo que quedará en la historia del futsal sanjuanino.

El subcampeonato en la primera edición del torneo nacional no solo marca un hito para el futsal femenino sanjuanino, sino que abre la puerta a un futuro prometedor, con un equipo que demostró carácter, talento y hambre de gloria. Y aunque el título quedó a centímetros, el orgullo está a la altura de un campeonato.