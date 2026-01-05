María Corina Machado, destacada figura de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, difundió este lunes un comunicado en sus redes sociales en el que ratificó su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la operación que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado en Caracas por fuerzas estadounidenses. (MDZ Online)

En su mensaje, Machado calificó la captura de Maduro como un momento histórico y celebró que el pueblo venezolano haya salido a festejar la caída del dictador en diversas ciudades del mundo, resaltando que “llegó la hora de la libertad” tras décadas de represión y autoritarismo.

Publicidad

La dirigente opositora agradeció el apoyo “inquebrantable” de Trump a la lucha por la democracia en Venezuela, destacando que la acción estadounidense representa, en su visión, un alivio para millones de venezolanos que sufrieron bajo el régimen chavista y que ahora enfrentan un futuro con justicia internacional para los responsables de graves crímenes.

Machado también vinculó la captura de Maduro con años de lucha de la oposición y con la presión internacional que reclamaba la rendición del gobierno autoritario, subrayando que la caída de la figura que encabezó el poder en Venezuela es resultado de “lo que tenía que pasar” luego de años de trabajo político y social.

Publicidad

Su respaldo a Trump y la celebración pública del resultado del operativo se producen en un contexto de fuerte polarización política y tensiones regionales, tanto dentro de Venezuela como entre aliados y detractores internacionales, lo que marca un punto de inflexión en la narrativa de la oposición tras décadas de enfrentamientos con el chavismo.

La postura de Machado ha generado reacciones diversas, tanto dentro como fuera de Venezuela, con algunos sectores de la oposición apoyando su llamado a mantener la organización ciudadana y otros cuestionando el papel de actores externos en la resolución de la crisis venezolana.