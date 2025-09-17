María Valenzuela se refirió públicamente a la denuncia legal que inició contra Rodolfo Ranni por violencia verbal y abuso de poder durante los ensayos de la obra “La noche de la basura”. La actriz, que había vuelto al teatro tras superar problemas de salud, aseguró que las actitudes de su excompañero fueron “horribles” y que la situación afectó su vida personal y laboral.

Valenzuela explicó que el conflicto comenzó meses atrás, cuando decidió abandonar el proyecto teatral para resguardar su bienestar. Según sus palabras, Ranni ejerció malos tratos no solo hacia ella, sino también hacia el apuntador y otros integrantes del equipo. Describió gritos, golpes con el libreto sobre la mesa y un ambiente hostil que, afirmó, terminó perjudicándola emocionalmente.

La artista relató que, tras su salida de la obra, se quedó sin trabajo y acumuló deudas. “Nunca más facturé y tuve que pedir dinero para vivir”, señaló. También recordó sus internaciones en los últimos tres años, las cuales atribuyó al estrés derivado de estos episodios.

Respecto al proceso judicial, Valenzuela detalló que la causa está en manos de su abogada de la Sociedad Argentina de Actores. Hubo una primera citación para una conciliación a la que, según ella, ni Ranni ni el productor asistieron. De confirmarse la falta, deberán enfrentar sanciones y podrían recibir nuevas notificaciones oficiales.

Por último, la actriz pidió resguardo frente a la exposición mediática del caso. “Estoy frágil y necesito que me cuiden, así que no voy a hablar más del tema”, concluyo.