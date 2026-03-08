La segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas cerró este domingo 8 de marzo con la disputa de la quinta y última etapa en Capital, sobre un circuito de seis vueltas al anillo de la avenida Circunvalación, totalizando 96 kilómetros. La jornada final tuvo como vencedora de la etapa a Ana Claudia Seijas Gómez, del equipo Braghete Prezzioso, quien cruzó la meta en primer lugar tras un sprint final electrizante. El podio de la etapa lo completaron Sofía Martelli, también del mismo equipo, y Paola Silva Wynants, del equipo Armonía Cycles.

Pese a no imponerse en la última etapa, la sanjuanina Maribel Aguirre, de la Municipalidad de Pocito, se quedó con la Vuelta a San Juan Damas. Mantenía el liderazgo y este domingo, en la última jornada, logró consolidarse gracias a su constancia a lo largo de todas las jornadas y su destacada actuación en etapas previas, asegurando el primer puesto de la clasificación general.

Publicidad

La carrera comenzó temprano, con la concentración de los equipos desde las 8.30 en avenida Mendoza y Circunvalación, y la largada oficial a las 9.30. El pelotón recorrió seis vueltas al circuito de 16 kilómetros, durante las cuales se disputaron metas sprint en el segundo y cuarto giro, y metas de montaña en el ingreso al cuarto giro y sobre avenida España en la sexta vuelta, generando momentos clave que marcaron la estrategia de los equipos y el ritmo de la competencia.

La parte final de la etapa se vivió con máxima intensidad. El pelotón se estiró y se preparó para los últimos kilómetros decisivos, con los equipos posicionando a sus líderes para el embalaje final. Ana Claudia Seijas Gómez logró imponerse en el sprint, llevándose la victoria de la jornada, mientras que la sanjuanina Maribel Aguirre, con su constancia y liderazgo durante toda la carrera, consolidó su primer puesto en la clasificación general.

Publicidad

La emoción se extendió también a las palabras de la propia campeona, quien celebró su logro y destacó el trabajo de todo su equipo: “Estoy muy contenta. Ha sido un sueño cumplido. Preparé mucho esta vuelta y quería darle esta alegría a San Juan, a la Municipalidad de Pocito, que confió plenamente en mí. La vida siempre da revancha, y hoy estoy muy feliz de darle la vuelta a San Juan, el evento femenino más grande que tenemos en el país".

Aguirre recordó también sus inicios y la motivación que la llevó hasta este triunfo: “La primera vuelta que vi siendo muy chiquita me dije: ‘Algún día quiero llegar a tener esto’. El año pasado salí segunda y me quedó una gran angustia, fue difícil, pero el ciclismo tiene revancha y hoy me la estoy dando. Estoy disfrutando cada momento y confiando en todo el trabajo que hice para llegar hasta acá. En el cielo deben estar muy contentos, seguramente festejando mi abuelo y mi familia. Sé que siempre estoy cuidada por mis ángeles”, contó emocionada.

Publicidad

Con esta última etapa, la Vuelta a San Juan Damas cerró su segunda edición, consolidando a Maribel Aguirre como campeona general. Aguirre selló con alma, corazón y esfuerzo cada pedalada que la consagró, dejando un final emocionante para el público local y los seguidores del ciclismo femenino nacional.

Podios etapa y general por categoría Vuelta a San Juan Damas 2026

General

Maribel Aguirre Julieta Benedetti Jennifer Francone

Clasificación etapa

Ana Gómez Seijas Sofía Martelli Paola Silva Wynants

Clasificación Junior Etapa

Pía Manzano Zoe Quiroga Abril Azimonti

Clasificador +45 etapa

Graciela Zárate Romina Bertolini Ana Arias

Clasificación Metas Volantes General

Valentina Luna Abril Capdevila María Alejandra Prezioso

Clasificación Metas Montaña General

Delfina Dibella Florencia Revetria Sofía Martelli

Clasificación Junior General

Sol Mockford Pía Manzano Abril Azimonti Luciana Garro Bárbara Uriarte

Clasificación Master +45 General