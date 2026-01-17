La reconocida cocinera Maru Botana presentó la receta de su icónica torta brownie, un postre que se ha convertido en un estandarte de las mesas argentinas. Esta preparación, ideal para festejos o para disfrutar el fin de semana, destaca por una base densa y húmeda que utiliza ingredientes nobles en proporciones precisas para asegurar un resultado de alta gama.

Para la elaboración se requieren 200 gramos de manteca, cinco huevos, una taza y media de azúcar, media taza de harina o fécula y tres tazas de cacao dulce.

Publicidad

El corazón del postre es el dulce de leche, el cual se corona con una decoración de crema y merengue suizo. El secreto principal de la chef reside en la técnica de cocción: es fundamental no exceder el tiempo en el horno para que el chocolate mantenga su esencia "fudge" y no pierda la humedad característica que lo hace único.