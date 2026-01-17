Cultura y Espectáculos > Para hacer en casa
Maru Botana enseña cómo hacer su legendaria torta brownie en casa
POR REDACCIÓN
La reconocida cocinera Maru Botana presentó la receta de su icónica torta brownie, un postre que se ha convertido en un estandarte de las mesas argentinas. Esta preparación, ideal para festejos o para disfrutar el fin de semana, destaca por una base densa y húmeda que utiliza ingredientes nobles en proporciones precisas para asegurar un resultado de alta gama.
Para la elaboración se requieren 200 gramos de manteca, cinco huevos, una taza y media de azúcar, media taza de harina o fécula y tres tazas de cacao dulce.
El corazón del postre es el dulce de leche, el cual se corona con una decoración de crema y merengue suizo. El secreto principal de la chef reside en la técnica de cocción: es fundamental no exceder el tiempo en el horno para que el chocolate mantenga su esencia "fudge" y no pierda la humedad característica que lo hace único.